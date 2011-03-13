به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این نشست علمی - تخصصی که شامگاه دوشنبه در قم برگزار می‌شود، موضوعات مفهوم‌شناسی علوم انسانی، مفهوم‌شناسی کلام با نگاهی به تحول در علوم انسانی، تصویر کلی از نقش علم کلام در علوم انسانی و با هدف تشریح نقش علم کلام در علوم انسانی مورد بررسی قرار می‌گیرد.



در این همایش حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه و هادی صادقی سخنرانی خواهند کرد و حجت الاسلام حمیدرضا شاکریان به عنوان ناقد و حجت الاسلام ترخان مدیرگروه کلام پژوهشگاه به عنوان دبیر علمی در این نشست حضور خواهند داشت.



شایان ذکر است، این نشست تخصصی ساعت 19 الی 22 دوشنبه با حضور تنی چند از نخبگان حوزه علم کلام و اصحاب رسانه و مطبوعات در تالار معرفت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود.

