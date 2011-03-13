تاسیسات سه اداره گنبد در حریم برج قابوس قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالرضا دادبود عصر یکشنبه در نشست آزادسازی حریم برج قابوس افزود: این دستگاهها مساعدت لازم را برای آزاد سازی برج انجام دهند و دولت کمک اعتباری خود را برای جبران فضاهای یاد شده انجام خواهد داد.

معاون عمرانی استاندار گلستان، آزاد سازی حریم برج قابوس ثبت جهانی برج قابوس را مسئله حیثیتی برای کشور عنوان کرد و اظهار داشت: وظیفه میراث فرهنگی و گردشگری در فراهم کردن شرایط ثبت جهانی برج سنگین تر از دستگاههای اجرایی دیگر است.

حیدرعلی احمدی فرماندار شهرستان گنبد کاووس نیز در این جلسه مسئله ثبت جهانی برج قابوس را مهمترین اولویت شهرستان یاد کرد و اظهار داشت: برج قابوس هویت شهرستان گنبد کاووس را از سطح ملی به بین المللی ارتقاء داده که این موضوع نباید نا دیده گرفته شود.

وی از اقدام فرمانداری گنبد کاووس برای اختصاص ساختمان قدیم فرمانداری برای استقرار کانون فرهنگی هنری شهید رجایی خبر داد و افزود: همه ادارات ذیربط باید نهایت تلاش را برای آزاد سازی حریم برج قابوس انجام دهند.



برج قابوس یکی از بی‌نظیرترین یادمان‌های برجسته معماری ایران در دوره اسلامی است که درشمال شهر گنبد قابوس و در سه کیلومتری بازمانده شهر قدیم جرجان مرکز حکومت آل زیار قرار دارد.



این برج بر روی تپه‌ای به بلندی 15متر قرار گرفته و به سال397 هـ.ق به‌عنوان یادمان شمس‌المعالی قابوس بن وشمگیر ساخته شده است ارتفاع این برج 55 متر و با احتساب بلندی تپه در مجموع 70 متر از سطح زمین است.



میل گنبد بیش از هزار سال، سرفرازانه سر به آسمان کشیده و تمدن کهن مردم این دیار را رخ جهانیان می کشد، این بنا از چهار بخش تشکیل شده است که شامل پی و صفه بنا، سردابه، بدنه و گنبد مخروطی می شود و ارتفاع بنا 70 متر ، بدنه بنا 37 متر و دارای 10 ترک است.