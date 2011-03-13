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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۱۸

شورای نگهبان اصلاح ماده 28 قانون انتخابات مجلس را مغایر قانون اساسی دانست

شورای نگهبان اصلاح ماده 28 قانون انتخابات مجلس را مغایر قانون اساسی دانست

شورای نگهبان طرح دو فوریتی اصلاح ماده بیست و هشت قانون انتخابات مجلس را مغایر قانون اساسی دانست.

به گزارش خبر گزاری مهر نظر شورای نگهبان درباره این مصوبه مجلس طی نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی اعلام شد و بر این اساس طرح دو فوریتی اصلاح ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال 1378 و اصلاحات بعدی آن مصوب جلسه مورخ 17 اسفندماه 1389 مجلس شورای اسلامی مغایر بندهای 8 و 9 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

همچنین شورای نگهبان اعلام کرد طرح دو فوریتی اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389 مصوبه جلسه مورخ 18 اسفند 1389 مجلس شورای اسلامی در این شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و این طرح مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نیست.

کد مطلب 1273638

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