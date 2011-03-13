خلع سلاح مقاومت به نفع اسرائیل است / فداکاری حزب الله به خاطر لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، "میشل عون" گفت : برخی تلاشها برای به کار گیری سلاح در داخل وجود دارد تا همانند هفتم مه ازآن استفاده کنند.

وی افزود: چه کسی می تواند نقش سلاح مقاومت را انکار کند. نیروهای مقاومت خون خود را به خاطر کشور داده اند. چه جنایتی از سوی مقاومت سر زده است؟ چه کسی مردم را تیرباران کرده است؟ به طور حتم، مقاومت آن را انجام نداده است.

رئیس جریان ملی آزاد لبنان تاکید کرد : دفاع حق مشروع ماست و آمریکا، اسرائیل، شورای امنیت و دادگاه بین المللی نمی توانند لبنانی ها را خلع سلاح کند، زیرا دفاع حق مشروعی است که سازمان ملل متحد برای همه کشورها به رسمیت شناخته است.

عون تصریح کرد: گروه 14 مارس با سلاح تجارت می کند و همانند سلاحی سیاسی از آن استفاده می کند. خلع سلاح به نفع اسرائیل است و هر کس که خواهان خلع سلاح مقاومت است در راستای اهداف اسرائیل گام بر می دارد.



خاطر نشان می شود سعدالحریری که با پیوستن ولید جنبلاط به جبهه مقاومت علاوه بر از دست دادن قدرت، اکثریت پارلمان را نیز از دست داده است، امروز به همراه جمیل، جعجع و برخی دیگر از سران جریان غربگرای 14 مارس در سالروز تشکیل آن در جمع هواداران خود به صراحت خواستار خلع سلاح مقاومت به عنوان مهمترین عامل بازدارندگی در برابر تهدیدهای رژیم صهیونیستی شد.