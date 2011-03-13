به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد در پنجمین دوره مجلس دانش آموزی با اشاره به نگاههای متفاوت افراد به آینده گفت: مردم به سه دسته هستند. اول کسانی که برایشان مهم نیست که در آینده چه اتفاقی رخ می دهد و اصلا نگاه به آینده ندارند.

وی دسته دوم را کسانی دانست که آینده را می بینند ولی فقط به منافع خود در آینده توجه دارند و افزود: دسته سوم کسانی هستند که آینده را آن گونه که می خواهند می سازند.

احمدی نژاد بهترین مردم را آینده سازان عالمانه و آگاهانه عنوان کرد و گفت: ماموریت بزرگ نسل جوان ما ساختن آینده است.

وی با بیان اینکه آینده مطلوب ما سرشار از زیبایی و روشنی برای همه بشریت است، تصریح کرد: به نظرم با سه عنصر می توان آینده را ساخت که عنصر نخست علم است.

رئیس جمهور افزود : اگر علم نباشد حقیقتی نیست و به واقع علم دروازه ورود به همه خوبی ها و شکوفایی انسان است.

وی عنصر دوم برای ساختن آینده را عدالت عنوان کرد و گفت: عدالت عناصر همه مطالبات انسان در طول بشریت بوده و زیربناست زیرا باید عدالت بیاید تا انسانها شکوفا شوند.

رئیس جمهور در تعریف عدالت گفت: عدالت یعنی توزیع فرصت ها برای کمال و شکوفایی انسانها و نقطه مقابل آن ظلم است که استعدادهای انسان را نابود و شخصیتش را از بین می برد.

احمدی نژاد در ادامه عامل سوم را عشق به همنوع عنوان کرد و گفت: انسان بدون عشق فرقی با حیوان نداشته و حتی بدتر از آن است زیرا هیچ حیوانی به اندازه رئیس یک دولت استکباری که میلیون ها انسان را نمی کشد و چند میلیارد فقیر را در جهان درست نمی کند.

وی تصریح کرد: انسانی که عشق به دیگران نداشته باشد در واقع خدا را نمی شناسد زیرا سرچشمه علم و عدالت و عشق خداست.

رئیس جمهور تجلی خداوند در هستی را انسان کاملی دانست که موعودهمه ادیان الهی است و گفت: خداوند این بهترین هدیه را آفریده است ولی شرط رسیدن به او را آمادگی و خواست بشر قرار داده است.

احمدی نژاد اظهار امیدواری کرد که مجلس دانش آموزی با نگاه به ساختن آینده با عشق امام (عج) که عشق به همه خوبی هاست آثار ماندگار به جای بیاورد.

وی همچنین اظهار امیدواری کرد مجلس دانش آموزی محکم و استوار بتواند مسئولین را در انجام وظایف شان کمک و راهنمایی کند.