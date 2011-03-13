سه میلیارد ریال کمک مردمی در جشن نیکوکاری جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد اکبری عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش 67 درصدی این کمک ها نسبت به سال گذشته ، افزود: از این مبلغ 765 میلیون و 921 هزار ریال نقدی، دو میلیارد و 28 میلیون و 221 هزار ریال غیرنقدی و 409 میلیون و 945 هزار ریال تعهدات مردمی است.

وی ادامه داد: تعداد پایگاه های جمع آوری در استان به 685 پایگاه افزایش پیدا کرد که 651 پایگاه ثابت و 34 پایگاه سیار بود و نسبت به سال گذشته 40 درصد افزایش داشت.

به گفته وی، میزان هدایای جمع آوری شده پایگاه مستقر در تهران و مدارس استان هنوز مشخص نشده و آمارگیری هدایا در مدارس حدود یک هفته زمان می برد.

وی تصریح کرد: بر اساس موافقت نامه بین کمیته امداد و آموزش و پرورش، 60 درصد هدایای جمع آوری شده در مدارس به دانش آموزان محروم اختصاص می یابد و کمک ها در مدارسی که دانش آموز محروم ندارد در اختیار انجمن اولیا و مربیان یا مناطق محروم قرار خواهد گرفت.

اکبری اظهارداشت: کمیته امداد امام خمینی(ره) در راستای خدمت رسانی به مردم و تحقق عدالت اجتماعی در جامعه فعالیت می کند.

وی با بیان اینکه جلب اعتماد عمومی در جامعه بزرگترین افتخار کمیته امداد است، گفت: اعتماد مردم و مسئولان به این نهاد موجب واگذاری بسیاری از امور خارج از حوزه کاری کمیته امداد به این نهاد شده است.

مدیرکل کمیته امدادامام (ره) خراسان جنوبی با اشاره به اینکه توصیه‌ها و رهنمودهای رهبری سرلوحه کاری کمیته امداد امام خمینی(ره) است، افزود: اعتمادسازی در جامعه، تقویت و توسعه مشارکت‌های مردمی، توانمندسازی خانواده ها و ایجاد توسعه اشتغال از رویکردهای اصلی کمیته امداد است.

این مقام مسئول با بیان اینکه رویکرد کمیته امداد توانمندسازی افراد جامعه است، گفت: در راستای تقویت این رویکرد نظام جامع آموزش خانواده برای هفت هزار و 900 خانواده مددجو و مخاطب امداد اجرا می شود.

اکبری ادامه داد: در حال حاضر 12 هزار دانش آموز و دو هزار دانشجو از خدمات این نهاد استفاده می کنند.