بیکاری کهنه سربازان؛ معضل اساسی دولت آمریکا

به گزارش خبرگزاری ، واشنگتن پست در گزارشی با اشاره به وضعیت اشتغال کهنه سربازان آمریکایی بازگشته از جنگ می نویسد: بر اساس گزارش وزارت کار آمریکا سال گذشته از هر پنج کهنه سرباز آمریکا که در جنگ عراق و افغانستان فعالیت کردند، یک نفر بیکار بود.

به نوشته واشنگتن پست، نگرانی های زیادی در این باره وجود دارد که کهنه سربازان آمریکایی احتمالا با مشکلات بهداشت روانی دست و پنجه نرم می کنند و مهارت لازم را برای کار کردن همچون یک غیرنظامی ندارند که همین عامل سبب شده تا میزان بیکاری در میان کهنه سربازان جنگ عراق و افغانستان به 20.9 درصد برسد که این رقم بیکاری 17.3 درصد بیشتر از دیگر افراد است.

در سال 2009 نیز 21.1 درصد از کهنه سربازان جنگ عراق و افغانستان بیکار بودند. البته یکی از مهمترین تلاشهای دولت آمریکا در پایان سال گذشته حذف تقریبا 7.2 میلیارد دلار شهریه، ایجاد مسکن و پرداخت دستمزد به بیش از 425 هزار کهنه سرباز یا اعضای خانواده آنها بود.

دولت آمریکا اعلام کرده است که کهنه سربازان این کشور با بدترین بازار کار هنگام بازگشت به وطن خود روبرو هستند. همچنین نظامیان بازگشته از جنگ از جراحات وارده بر مغز خود، اختلالات روانی و افسردگی شدید رنج می برند و قادر به ادامه حیات و تشکیل خانواده نیستند و احتمالا بی خانمان خواهند بود.