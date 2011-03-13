دولت جنوب سودان مذاکرات با خارطوم را متوقف می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، در پی ادامه درگیریها در بخشهای جنوبی سودان، دولت این منطقه امروز یکشنبه ادعا کرد به علت حمایت خارطوم از گروههای شبه نظامی در این درگیریها مذاکرات خود با دولت شمال را به حالت تعلیق در خواهد آورد.

این در حالی است که با نزدیک شدن به ماه جولای زمان اعلام استقلال بخش جنوبی سودان، نگرانیها از ادامه بی ثباتی در این منطقه همچنان به قوت خود باقی است.

یک مقام جنبش آزادی مردم سودان در این رابطه مدعی شد که دولت سودان با حمایت از قبایل شورشی در مناطق جنوبی و حضور نظامی در منطقه غربی دارفور به سیاستهای پیشین خود بازگشته است.

هر چند ساکنان بخش جنوبی سودان در همه پرسی ماه ژانویه به جدایی از دولت مرکزی سودان رای داده اند، با این حال ادامه درگیریها در این مناطق موجب شده که امیدها برای پایان چند دهه جنگ داخلی در سودان کمرنگ شود.