آلوده کردن فضای سیاسی به فحاشی و توهین به نفع هیچکس نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی با تبریک سالروز ولادت امام حسن عسگری(ع) و اشاره به اجلاس خبرگان رهبری ضمن تقدیر از رفتار متین و معقول آیت ا... هاشمی رفسنجانی و آیت ا... مهدوی کنی و هم اعضای مجلس خبرگان در نحوه بررسی مطالب که رفتاری کاملاً متین و معقول داشتند و جلوهای اخلاقی از خودشان نشان دادند افزود: با سخنان بسیار متینی که روسای جدید و قدیم مجلس خبرگان مطرح کردند و هم با علائقی که نسبت به یکدیگر داشتند، نشان دادند که مجلس خبرگان جای رقابتهای معمول دنیا نیست و این مجلس مجلسی نیست که در آن خطکشیهای امروزین انتخابات جهان در آن مطرح باشد. اگر کسی ریاست مجلس خبرگان را میپذیرد، مسئولیتی است که بر اساس تکلیف شرعی پذیرفته است.
آیت الله آملی لاریجانی نتایج اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری را موجب ناامیدی دشمنان دانست و افزود: همانطور که مقام معظم رهبری هم اشاره فرمودند انتخابات مجلس خبرگان رهبری بحمدا... در کمال عقلانیت و سلامت برگزار شد و خط بطلان بر تمام رجزخوانیهایی که در رسانههای غربی و گاه رسانههای داخلی صورت می پذیرفت، کشید. دشمنان میخواستند نزاعی را در مجلس خبرگان و در کل کشور مطرح کنند که بحمدا... نا امید شدند و ما از این بابت بسیار مسروریم.
عضو مجلس خبرگان رهبری در جمع مسئولان عالی قضایی با تشریح بیانات مقام معظم رهبری در جمع اعضای خبرگان رهبری اظهار داشت: از مجموع سخنان ایشان، بنده دو محور را بسیار مهمتر میدانم و امیدوارم که این دو محور کما اینکه برای کل ملت ما قابل توجه است بطور اخص برای مسئولین نظام بیشتر مورد عنایت و توجه باشد. ایشان در تحلیلشان بر دو رکن تاکید کردند و فرمودند که حرکتهایی که الان در جهان اسلام رخ میدهد دو محور اساسی دارد یکی اینکه این حرکتها مردمی است و دوم اینکه این حرکتها اسلامی هستند.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه برای اهل نظر شاخصه مردمی و اسلامی بودن این حرکتها از شاخصههای بسیار مهم است، افزود: به نظر میرسد چون بعضی اوقات تحلیلهای دیگری هم مطرح میشود، فرمایش مقام معظم رهبری نوع نگاه نظام را ترسیم کرده است. مردم این کشورها صرفاً در شعار مطرح نمیکنند که این نظامها دیکتاتوری بودهاند و باید بروند، بلکه با تمام قوا در صحنه حاضر شدهاند و با تمام وجودشان آمدهاند و در صحنه حضور یافتهاند.
وی اظهار داشت: مردم با تمام وجود در صحنه حضور پیدا کردند، به معنایی شبیه به انقلاب اسلامی ایران که مردم بی ابزار، بی وسیله و بی سلاح در خیابانها و در مجامع عمومی شرکت میکردند و به هر نحو ممکن اعتراض خودشان را به گوش همگان میرساندند که این حرکت در آنجا هم دارد رخ می دهد. محور دوم تحلیل ایشان هم این بود که این حرکت اسلامی است و این طبیعی است که این کشورها مسلمان هستند و در برخی از این کشورها، اسلام سابقه طولانی دارد، بنابراین اسلام در عمق جان مردم نفوذ کرده و تاثیرات آن عمیق است.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه البته این حرف هم درست است که در کنار اسلامی بودن، انگیزههای دیگری هم مطرح میشود که آنها هم واقعیت دارد ولی این انگیزهها در درون اسلامی بودن هم وجود دارد تاکید کرد: انگیزههایی مثل عدالت خواهی و مبارزه با ظلم و مبارزه با دیکتاتوری هم در درون خود مکتب اسلام نهفته است و اتفاقاً روشنفکران مصری از کسانی بودهاند که به همین نکات و به جهات اجتماعی دین اسلام توجه کردهاند و حرکتهایی را شاید قریب به 80 سال پیش در این مسیر مطرح کردهاند.
رئیس قوه قضائیه با تقبیح فضای توهین و فحاشی و افترا در برخوردهای سیاسی بر ضرورت توجه به اخلاق و ادبیات اسلامی در برخوردهای سیاسی اشاره کرد و افزود: نکته دومی که در فرمایش مقام معظم رهبری وجود داشت و به نظر من این اشاره به بحث بسیار مهمی در سطح کشور میکند و آن بحث ضرورت اخلاق و ادبیات صحیح دینی در برخورد سیاسی است. مقام معظم رهبری هم در جلساتی که به محضر ایشان شرفیاب میشویم و هم در این صحبت عمومی که فرمودند، اظهار ناراحتی از برخی برخوردهای سیاسی نادرست کردهاند. ایشان مکرر در مجامع عمومی و غیرعمومی بر این نکته تاکید نمودهاند که مردم بایستی در صحنه حاضر باشند و کشوری زنده است که مردم آن در صحنه هستند خصوصاً جوانها باید همواره در صحنه باشند.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری که فرمودند: «جوانها باید انتقادگر و منتقد باشند و باید اوضاع را رصد کنند» تاکید نمود: نقد سالم غیر از توهین است اگر بنا باشد که باب فحاشی و توهین به جای نقد گشوده شود حد و مرزی ندارد مثل یک بیماری مسری به همه جا سرایت میکند. ما گمان نکنیم که یک گروهی میتوانند در یک برههای با توهین و فحاشی میدان را در دست داشتهباشند باید بدانند که جبهههای مقابل و کشورهایی هستند که در پشت صحنه میتوانند کارهای ایذایی انجام دهند و آرام آرام ممکن است صحنهگردان بشوند.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه آلوده کردن فضای سیاسی به ناهنجاریهایی مثل فحاشی و توهین و افتراء به نفع هیچ کسی نیست افزود: کشور و نظام ما ، اسلامی است بنابراین ما باید با عمل خودمان نسبت به کل دنیا الگو سازی کنیم. اگر بنا باشد در صحنه سیاسی کشور هم یک عدهای بخواهند رقیب خودشان را از میدان بدرکنند، این طوری عمل کنند، این بدترین روش است و همانطور که مقام معظم رهبری تذکر دادند ما از همه کسانی که در صحنه سیاسی حاضر هستند میخواهیم که تفکر خودشان را و ارزیابیهای خودشان را در قالب نقدهای سازنده بیان کنند.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان تفاوت نقد سازنده با هتک حرمت افراد و مسئولان اظهار داشت: افراد و رسانهها میتوانند به کسی، شخصی، گروهی و حزبی و هر جریانی انتقاد کنند و مطالب نادرستشان را برجسته کنند اما اینکه با فحاشی و توهین باشد جز آلوده کردن فضا و جز خروج از حدود شرعی و حدودی که ما خود را به حفظ آن موظف میدانیم تا به عنوان نظام اسلامی حامی آن ارزشها باشیم، چیز دیگری نیست و سخنان ایشان در این ارتباط بسیار مهم و راهگشا بود که انشاء ا... مورد توجه و عنایت همگان قرار خواهد گرفت.
آیت الله آملی لاریجانی در آستانه فرا رسیدن سال نو ضمن تبریک حلول سال جدید اظهار امیدواری کرد که ایام تعطیلات نوروزی توأم با نشاط و سرور و شادمانی برای عموم مردم بوده و تحول طبیعت فرصت مغتنمی برای شادمانی آحاد مردم باشد و در این باره افزودند: شادمانی و سرور با پرهیز از افراط و تفریط، امری معقول و از جهاتی مورد سفارش دین مبین اسلام است و مردم تلاش نمایند با خودداری اسراف و تبذیر و رعایت جوانب ایمنی در مسافرتها از این فرصت به دست آمده کمال استفاده را بنمایند و ان شاءا... خداوند قلوب همه ما را به انوار محبت و معرفت خویش منور سازد.
در این جلسه مسئولان عالی قضایی نسبت به پیشنهاد وزیر دادگستری راجع به تعیین نرخ دیه سال 90 موضوع ماده 297 قانون مجازات اسلامی به بحث و بررسی پرداختند.
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