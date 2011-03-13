قرارداد 80 میلیونی بازیکنان در باشگاه شاهین 240 میلیون تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، علیرضا مرزبان بعد از شکست خانگی یک بر صفر شاهین در مقابل ملوان بندر انزلی که بسیار ناراحت بود در درگیری لفظی با یکی از اعضای کادر مدیریتی این باشگاه افزود: این افراد به جای اینکه آرامش در تیم ایجاد کنند با صحبتهای نسنجیده تیم را دچار حاشیه می کنند.

وی با بیان اینکه این افراد کار خود را به خوبی انجام نمی دهند، افزود: برای گرفتن یک فیلم از بازی تیمهای حریفمانان روزها ما را معطل می کنند و توانایی تامین آب و حتی چسب زخم برای بازیکنان را هم ندارند.

مرزبان اضافه کرد: این افراد به جای بردن تیم به حاشیه قدری به دنبال آرامش در تیم باشند.

دیدار تیمهای شاهین بوشهر و ملوان بندر انزلی با نتیجه یک بر صفر به سود تیم ملوان به پایان رسید.