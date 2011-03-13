روزی که ملوان نبودیم 3 امتیاز گرفتیم

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، فرهاد پورغلامی شامگاه یکشنبه بعد از پیروزی یک بر صفر تیمش در مقابل شاهین بوشهر در کنفرانس خبری بعد از بازی در جمع خبرنگاران افزود: با این وجود بسیار خوشحالم و این پیروزی چیزی جزء تلاش بازیکنان که فداکارانه بازی کردند، نبود.

وی با بیان اینکه شاهین را در نیمه اول کنترل کردیم به گونه ای که نتوانست حملات زیادی را بر روی دروازه ما داشته باشد، افزود: در نیمه دوم نیز طبیعی بود شاهین فشارش را افزایش دهد اما به تعویضهای که داشتیم حملات آنها را کنترل و در ضد حمله به انها گل زدیم.

سرمربی ملوان بندر انزلی با بیان اینکه در این بازی آنچیزی که از بچه ها خواستیم به درستی عملی شد، گفت: برنامه ما قطع ارتباط پترویچ با دو مهاجم شاهین بود که در این امر بازیکنان ملوان موفق عمل کردند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا قبول دارید ملوان برای یک امتیاز به بوشهر آمده بود و حتی فکر 3 امتیاز را هم نمی کرد، گفت: من از قبل از اینکه با شاهین بازی کنم به بازیکنانم گفته بودم که توانایی کسب 3 امتیاز را در بوشهر داریم که با توجه به اینکه به یک پیروزی بیرون از خانه نیاز داشتیم موفق به این مهم در بوشهر شدیم.

پورغلامی با بیان اینکه ملوان به لحاظ بودجه از تیمهای رده پایینی لیگ بشمار می رود، اظهارداشت: نگاه من به ملوان این است که شکل فوتبال ملوان را تغییر دهم که در این زمنیه نیازمند زمان هستم.

دیدار تیمهای شاهین بوشهر و ملوان بندر انزلی با نتیجه یک بر صفر به سود ملوان به پایان رسید.