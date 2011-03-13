"بهمن تغییر" در جهان به تاسی از قیام مردم خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست در گزارشی درباره نگرانی ها درباره سرایت قیام مردم خاورمیانه به دیگر مناطق جهان نوشت : فردی 46 ساله در زیمبابوه به اتهام شرکت در یک سخنرانی درباره قیام مردم تونس و مصر بازداشت شد. در گینه استوایی نیز دولت انتشار اخبار مربوط به لیبی را به حالت تعلیق درآورد.

در چین نیز دولت از اجتماع های اینترنتی همچون فیسبوک آگاه است و شدیدترین حالت را برای سرکوب این اجتماع ها در سالهای اخیر که خواستار تظاهرات ضد دولتی هستند، به کار گرفته است.

به نوشته واشنگتن پست، حتی خودکامه ترین رهبران جهان نیز اقدامات پیشگیرانه ای را برای افزایش سختگیریها و جلوگیری از تظاهرات ضد دولتی انجام می دهند، در همین حال میانمار، سازمان اطلاعات ملی خود را تقویت کرده و کره شمالی نیز تیم های ضد شورش شکیل داده است.

این روزنامه آمریکایی در ادامه به نگرانی مستبدان کشورهای سراسر جهان درباره سرایت انقلابها می پردازد و می نویسد: "ساموئل هانتینگتون" استاد دانشگاه هاروارد و نظریه پرداز معروف سیاستهای نوین آمریکا "بهمن تغییر" را به عنوان عامل مهم در ایجاد موج سوم قیامهای دموکراسی خواهانه می داند که در آمریکای لاتین و بخشهایی از آسیا و آفریقا ایجاد شد.

به نوشته واشنگتن پست، هم اکنون به دلیل قیامهای خاورمیانه، نگرانی های بسیاری درباره سرایت قیامها به کشورهای دیگر وجود دارد که این تظاهرات در واکنش به فساد گسترده اداری و در پاسخ به دولتهای غیر مسئول و نقض حقوق بشر است.