انتقاد ملک عبدالله از حریری به خاطر موضعگیری خصمانه علیه حزب الله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، منابع نزدیک به پادشاه عربستان تاکید کردند که در دیداری که سعد حریری در ششم مارس از ریاض داشته است "ملک عبدالله" وی را به سبب حملات علیه حزب الله مورد سرزنش قرار داده است.

این منابع افزودند : ملک عبدالله به نخست وزیر موقت لبنان گفته است که این حملات دارای تبعات زیادی است که عربستان نمی تواند تبعات آن را بپذیرد.

منابع مذکور به نقش منفی "جفری فلتمن" معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک در این باره اشاره کردند و قرار داشتن عربستان در پس حمله به حزب الله را رد کردند.

به گفته این مناب،ع دادگاه بین المللی نتایج بدی بر روابط سوریه و عربستان بر جای می گذارد زیرا ممکن است که عناصری از سوریه متهم شوند.

از سوی دیگر روزنامه السفیر لبنان از سفر سعد حریری به عربستان ظرف سه شنبه یا چهارشنبه این هفته خبر داد.