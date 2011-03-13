اعلام حالت فوق العاده در یک نیروگاه هسته ای دیگر ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت ژاپن وضعیت یک نیروگاه هسته ای دیگر خود را وخیم اعلام کرد. آژانس بین المللی انرژی هسته ای با تایید این خبر وضعیت نیروگاه اوناگاوا را جدی دانست.

این در حالی است که پیشتر به دلیل سونامی و زلزله شدید ژاپن نیروگاه هسته ای فوکوشیما دچار صدماتی شده و توکیو درباره نشت هسته ای از دو راکتور این نیروگاه ابراز نگرانی کرده است.

طبق اعلام دولت ژاپن بیم آن می رود که به دلیل نقص در سیستم خنک کننده این نیروگاه، انفجار خطرناک دیگری در این مکان رخ دهد. پیشتر نیز وقوع انفجاری در فوکوشیما سبب آلودگی منطقه شده و در حال حاضر 22 نفر به دلیل آلوده شدن به مواد رادیواکتیو در بیمارستان به سر می برند.

گفتنی است دولت ژاپن درباره قطع برق 5 میلیون و 500 هزار منزل و قطع برخی از راکتورهای این کشور درپی زمین لرزه 8.9 ریشتری روز جمعه هشدار داده که انتظار می رود تا چند هفته آتی ادامه یابد.