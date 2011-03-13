شرکت خدمات صنعتی برگزیده صنعت حامی محیط زیست در تبریز شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، این جشنواره که به همت اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی ، همیاران محیط زیست و شهرداری کلان شهر تبریز برگزار شد در حوزه صنعت ، شرکت خدمات صنعتی تراکتورسازی ایران به عنوان صنعت حامی محیط زیست در این دوره جشنواره ( OORS ) انتخاب و تندیس ویژه یاد بود و لوح تقدیر، توسط هوشنگ سامبرانی مدیرعامل شرکت خدمات صنعتی تراکتورسازی ایران دریافت شد.

سامبرانی مدیرعامل شرکت خدمات صنعتی تراکتورسازی ایران در حاشیه این جشنواره در گفتگو با خبرنگاران دلایل این موفقیت را رعایت و ایجاد شاخصه های زیر عنوان کرد :

1- خروجی تصفیه خانه های فاضلاب با استاندارد های سازمان حفاظت محیط زیست

2- نصب سیستمهای پایش لحظه ای اکسیژن آنا لایزردر خروجی دودکشهای بویلرها.

3- استقرار دفتر محیط زیست در محل کارخانه

4- اقدامات مربوط به صرفه جوئی آب که کاهش 40 درصدی مصرف آب شرب و بهداشتی در مجتمع تراکتورسازی ایران را سبب شده است .

5- اقدامات لازم درمصرف بهینه سوخت (کاهش تلفات و بهینه سازی مصرف بخار و در نتیجه کاهش مصرف سوخت بویلرها به میزان 13 درصد)

6- تبدیل سوخت بویلرها و نیروگاه از گازوئیل و مازوت به گاز طبیعی.

7- فعالیتهای چشمگیر در زمینه آموزش ایمنی و بهداشت کارکنان.

8- ایجاد و توسعه فضای سبز متناسب با حجم کارگاه های موجود.