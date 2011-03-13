تجمع در میادین برای برگزاری مراسم چهارشنبه آخر سال ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سردار مسعود خرم نیا شامگاه یکشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران مراسم چهارشنبه آخر سال را یک سنت دیرینه دانست و تاکید کرد: تجمع در میادین و گذرگاه ها برای برگزاری هر نوع مراسمی ممنوع بوده و مردم با خانواده خود در حریم خودشان به شادی بپردازند.

فرمانده انتظامی استان با اعلام این مطلب گفت: مردم هوشیار باشند عناصر پلیدی با وارد کردن عناصر منفی می خواهند از شادی مردم بهره برداری منفی کنند.

وی گفت: چهارشنبه آخر سال و اجرای مراسم آن یک سنت دیرینه است و شادی دراین روز حق مسلم مردم است به شرط این که به حقوق دیگران تجاوز نکرده و موجب اخلال در نظم عمومی و سلب آسایش مردم نشوند.

سردار خرم نیا اخلال در نظم اجتماعی و پایمال کردن حقوق اجتماعی را خط قرمز پلیس دانست و تاکید کرد: هر کس بخواهد از خطوط قرمز ما عبور کند با تمام توان با او برخورد خواهیم کرد.

این مقام انتظامی خرید و فروش و نگهداری مواد محترقه را جرم دانست و تصریح کرد: در طول دو ماه گذشته با همکاری مردم شهید پرور بیش از چهار میلیون و 200 هزار عدد ماده محترقه غیر مجاز توسط پلیس استان کشف و بیش از 100 نفر در این رابطه بازداشت شده اند.

وی افزود: ایجاد حرکات ناشایست و راه بندان و سرو صداهای مزاحم توسط خودرو وموتور سیکلت ممنوع بوده و به محض مشاهده وسیله نقلیه توقیف و فرد نیز بازداشت و تا 16 فروردین در بازداشت به سر برده و وسایل نقلیه متخلفان نیز در توقیف خواهند ماند.

رئیس پلیس استان در ادمه ایجاد تجمعات در معابر میادین و چهار راه ها در چهارشنبه آخر سال را ممنوع دانست و اعلام کرد : مردم شادی چهارشنبه آخر سال را در کنار خانواده و در حریم خود برگزار و اجازه ایجاد خطر به جوانان و نوجوانان ندهند و با رعایت جوانب ایمنی شادی چهارشنبه آخر سال را به ناراحتی و پشیمانی تبدیل نکنند.

وی با ارائه آماری در خصوص آمادگی پلیس استان برای تامین امنیت در ایام نوروز تصریح کرد: پلیس با بکار گیری تمام توان خود آماده مهیا کردن مقدمات شادی و استراحت مردم بوده و تمامی نیروهای ستادی و فرماندهان عالی رتبه استان نیز در ایام تعطیلات نوروزی جهت رفاه حال مردم و میهمانان عزیز به کار اجرایی خواهند پرداخت.

فرمانده انتظامی استان همچنین همکاری و همدلی مردم با پلیس را رکن مهم تامین نظم و امنیت دانست و بیان کرد: مردم در طول ایام نوروز و انجام مسافرت همواره موارد ایمنی را رعایت کنند و با ایجاد تدابیر خاص خود پلیس خود باشند زیرا با انجام اقدامات جزئی و توجه به هشدارهای پلیس می توان از وقوع جرایم غیر قابل جبران جلو گیری کرد .