کوره پخت غیر مستقیم نان در پارک علم و فناوری گیلان طراحی شد

مجید متقی طلب در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه این کوره بین 30 تا 40 درصد در سوخت صرفه جویی دارد، افزود: علاوه بر این کیفیت پخت نان به مرتب بالاتر و دور ریز نان را به میزان زیادی کاهش می دهد.

رئیس پارک علم وفناوری گیلان در ادامه از حمایت قاطعانه استاندار گیلان برای توسعه طرح های علمی و فناوری اشاره کرد و اظهارداشت: اجرای طرح های فناوری موجب پیشرفت استان می شود.

وی خاطر نشان کرد: پژوهش و فناوری دو رکن اساسی برای توسعه پایدار و افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت های اقتصادی و مدیریتی به شمار می ‌آیند.

متقی طلب با اشاره به اینکه عدم تکمیل زنجیره ساختاری صنعت و دانشگاه یکی از موانع توسعه علمی و اقتصادی کشورهاست، افزود: این امر موجب پیدایش شهرک ها و پارک های علم و فناوری درکشورهای جهان شد که در ابعاد مختلف و با طیف گسترده ای از شرح وظایف به عنوان حلقه ای از زنجیره اقتصاد مبتنی بر فناوری توسعه یافتند.

وی گفت: پارک های علم و فناوری، نهادی اجتماعی و جایگاهی برای توسعه نوآوری های دانش محور از طریق مساعدت در تشکیل و تقویت بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط و بخشی از راهبرد اندیشمندانه و هماهنگ برای توسعه ملی محسوب می شوند.

این مسئول ادامه با بیان اینکه پارک های علمی، تحقیقاتی و فناوری امروزه نقش بسیار عمده ای در پیشبرد اقتصاد جهان ایفا می کنند، یادآورشد: پارک های علم و فناوری علاوه بر امکان فعالیت شرکت های کوچک و متوسط دانش محور و کارآفرین در یک محیط اقتصادی، بستر لازم را برای انتقال و توسعه فناوری، تولید با ارزش افزوده بالا، جذب سرمایه ‌گذاری خارجی و ورود کارآفرینان و واحدهای صنعتی به بازارهای جهانی را فراهم می کنند.