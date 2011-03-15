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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۵۲

کوره پخت غیر مستقیم نان در پارک علم و فناوری گیلان طراحی شد

کوره پخت غیر مستقیم نان در پارک علم و فناوری گیلان طراحی شد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس پارک علم و فناوری استان گیلان از طراحی کوره پخت غیرمستقیم نان در این پارک خبر داد.

مجید متقی طلب در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه این کوره بین 30 تا 40 درصد در سوخت صرفه جویی دارد، افزود: علاوه بر این کیفیت پخت نان به مرتب بالاتر و دور ریز نان را به میزان زیادی کاهش می دهد.

رئیس پارک علم وفناوری گیلان در ادامه از حمایت قاطعانه استاندار گیلان برای توسعه طرح های علمی و فناوری اشاره کرد و اظهارداشت: اجرای طرح های فناوری موجب پیشرفت استان می شود.

وی خاطر نشان کرد: پژوهش و فناوری دو رکن اساسی برای توسعه پایدار و افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت های اقتصادی و مدیریتی به شمار می ‌آیند.

متقی طلب با اشاره به اینکه عدم تکمیل زنجیره ساختاری صنعت و دانشگاه یکی از موانع توسعه علمی و اقتصادی کشورهاست، افزود: این امر موجب پیدایش شهرک ها و پارک های علم و فناوری درکشورهای جهان شد که در ابعاد مختلف و با طیف گسترده ای از شرح وظایف به عنوان حلقه ای از زنجیره اقتصاد مبتنی بر فناوری توسعه یافتند.

وی گفت: پارک های علم و فناوری، نهادی اجتماعی و جایگاهی برای توسعه نوآوری های دانش محور از طریق مساعدت در تشکیل و تقویت بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط  و بخشی از راهبرد اندیشمندانه و هماهنگ برای توسعه ملی محسوب می شوند.

این مسئول ادامه با بیان اینکه  پارک های علمی، تحقیقاتی و فناوری امروزه نقش بسیار عمده ای در پیشبرد اقتصاد جهان ایفا می کنند، یادآورشد: پارک های علم و فناوری علاوه بر امکان فعالیت شرکت های کوچک و متوسط دانش محور و کارآفرین در یک محیط اقتصادی، بستر لازم را برای انتقال و توسعه فناوری، تولید با ارزش افزوده بالا، جذب سرمایه ‌گذاری خارجی و ورود کارآفرینان و واحدهای صنعتی به بازارهای جهانی را فراهم می کنند.

کد مطلب 1273664

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