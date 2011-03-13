دشمن از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها سیلی خورده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد در نشست هیئت دولت با استانداران سراسر کشور اقدامات انجام شده در سال جاری را بسیار ارزشمند و بزرگ دانست و گفت: در سال جاری به رغم اینکه برای اولین‌بار در تاریخ بودجه ریزی کشور 20 درصد از درآمد نفت در صندوق توسعه ملی بلوکه شد و سنگین‌ترین تحریم‌ها علیه کشورمان اعمال گردید اقدامات گسترده ای مانند قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اجرایی شد، یک میلیون و 600 هزار شغل ایجاد و طرح مسکن مهر گسترش یافت که این همه با معادلات مادی قابل تصور نیست.

رئیس جمهور افزود: سال 89 اولین سالی بود که متمم یا اصلاحیه بودجه ارایه نشد و کشور با همه فشارها و تحریم ها بانشاط و امید اداره شده و خدمت رسانی به مردم و عمران و آبادانی کشور به خوبی پیش رفت و همه اینها ناشی از عنایات خداوند متعال و الطاف امام عصر(عج) است.

احمدی‌نژاد در ادامه با اشاره به تاسیس سازمان مهارت حرفه ای به وزرا و استانداران توصیه کرد در سال آینده اهداف این سازمان را با جدیت پیگیری کرده و در مسیر تحقق شعار آن مبنی بر هر ایرانی یک مهارت تلاش کنند.

رئیس جمهور بر ضرورت استمرار مراقبت و هوشیاری در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تاکید کرد و گفت: این قانون هنوز به طور کامل اجرایی نشده و باید اهداف آن را با دقت در همه بخش‌ها به‌طور کامل اجرایی کرده و مراقب بود که آسیبی به آن وارد نشود چرا که دشمن از اجرای این قانون سیلی خورده و چه‌بسا به دنبال فتنه‌گری باشد.

وی توجه به بخش مسکن را مورد تأکید قرار داد و گفت: باید ساخت‌وسازهای جدید را آغاز کرده و در کنار آن معماری شهری را هم مورد توجه قرار داد.

احمدی‌نژاد همچنین با اشاره به اهمیت رفع مشکل بیکاری افزود: می‌توان با همت و پیگیری‌های جدی مشکل اشتغال را در طی چند سال آینده برطرف کرد و مسئولین بایستی مراقبت کنند تا اشتغال پایدار ایجاد کنند و از اقدامات موازی در این خصوص جلوگیری شود.

احمدی‌نژاد در ادامه توجه به امام عصر(عج) را در آغاز سال جدید مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: باید همواره به یاد امام عصر(عج) بود و یاد امام بودن در حقیقت یاد خدا بودن است به خصوص در لحظه تحویل سال خوب است که انسان با دعای فرج سال را تحویل کرده و برای سلامتی و فرج امام عصر(عج) و سلامتی رهبری عزیز دعا کند.

رئیس جمهور نوروز را هدیه و عنایت خداوند دانست و گفت: همه پدیده‌هایی که انسانی و ناب هستند و از عمق فطرت‌ها بیرون می‌آیند، آسمانی و ماندگار می‌باشند که نوروز یکی از این پدیده‌ها یی است که سرشار از توحید، عشق، زیبایی و نو شدن است، چه بسا اگر نوروزهای متوالی نبود، کدورت‌ها و غبارها در دل و اندیشه انسان‌ها متراکم می‌شد.

احمدی‌نژاد تصریح کرد: استانداران باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که حداکثر استفاده از ظرفیت‌های نوروز به عمل آید و تلاش شود که مردم نوروز بی‌حادثه‌ای را شاهد باشند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه نوروز برکات فراوانی دارد، گفت: مسافرت یکی از برکات نوروز است که موجب تقویت همبستگی ملی و فعال شدن اقتصاد و توزیع ثروت در سراسر کشور می‌شود. نوروز پیوندهای اجتماعی را عمق می‌بخشد و از این‌رو باید تلاش شود تا بستر مناسبی برای آسایش و رفاه مردم در استان‌ها فراهم شود تا سال جدید با حداکثر شادی و امید آغاز گردد.