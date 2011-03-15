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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۲۶

اسلامی:

690 مرکز جامع علمی - کاربردی در کشور فعال است

690 مرکز جامع علمی - کاربردی در کشور فعال است

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر امور مدرسین دانشگاه جامع علمی - کاربردی کشور گفت: در کشور 690 مرکز جامع علمی - کاربردی وجود دارد که از این تعداد 11 مرکز در استان زنجان مستقر است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، موسی اسلامی ظهر سه شنبه در اولین جشن بزرگ خانواده دانشگاه علمی کاربردی استان جایگاه و رشد دانشگاه در مسائل علمی را بسیار خوب عنوان کرد و افزود: با توجه به تحریم هایی که در کشور صورت می گیرد خوشبختانه در هر شرایط حضور ایرانیان در خارج از کشور گویای این است که ابداع و اختراعی را ا نجام داده اند.

وی اظهار داشت: استان زنجان یک استان بالقوه در زمینه کشاورزی و صنعتی و تبادل اطلاعات علمی است که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری نقشه جامع علمی کشور در توسعه علمی و پیشرفت در این زمینه یاد کرده اند که روند توسعه دانشگاه علمی کاربردی در حال حاضر در جهت صعودی است و استفاده از محصولات تولیدی و داروهای یی را که در سلامتی موثر هستند را تاکید دارند

مدیر امور مدرسین دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور تاکید کرد: کشور ما زمانی وارد کننده بود ولی در حال حاضر جایگاه ایران به طور کلی عوض شده و در حال حاضر ارائه کننده مقالات می باشد که در افزایش و تعداد مقالات ارائه شده رشد قابل توجهی داشته است .

اسلامی یاد آور شد: 30 هزار مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی وجود دارد که 10 هزار مدرس فعال وجود دارد

وی در ادامه از وجود 3 تیپ مرکز دانشگاه علمی کاربردی (دولتی ، نیمه دولتی و خصوصی) خبر داد و افزود: امسال حدود 35 مرکز افتتاح شد که 25 مرکز در سپاه پاسداران و نیروهای مسلح که طرح آموزشگاه حین خدمت در دوره پودمانی برای کسانی که در حین خدمت نظام وظیفه به تحصیل بپردازند .

مدیر امور مدرسین دانشگاه علمی کاربردی توجه به مسائل کیفی را از برنامه های سال 90 اعلام کرد و گفت : پیشرفت کمی وجود داشت ولی در کیفیت مراکزی داریم که زیر خط قرمز هستند و لذا مراکزی که نتوانند خود را به استاندارد برسانند تعطیل خواهند شد و می توان گفت مراکزی هم وجود دارد که بالاتر از کشورهایی همچون کره جنوبی هستند .

اسلامی با اشاره به اینکه در استان زنجان 11 مرکز وجود دارد اما کافی نیست و باید افزایش یابد و بنابراین با وجود کارخانجات دولتی و خصوصی می توان نیروی کار آمد به جامعه تحویل داد .

وی همچنین تصریح کرد: دو نوع آموزش نظری و مهارتی وجود دارد که در بخش نظری محصول زیادی وجود دارد و چون نتوانستند مهارت کسب کنند بیکار است و در حال حاضر کشور به افراد که مهارت دارند نیاز دارد.

مدیر امور مدرسین دانشگاه علمی کاربردی توانمند کردن مدرسین و توسعه مهارتی دانشجویان را را از برنامه های سال آینده برشمرد و گفت: کشور نیاز به توسعه در همه حوزه ها دارد و در این راستا باید توجه ویژه ای به حوزه مهارتی در دستور کار دانشگاه ها قرار گیرد و مدرسین با ثبات تر از گذشته کار خود را انجام دهند.

در پایان این مراسم از اساتید دانشجویان و خبرنگاران فعال در زمینه دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تجلیل و قدردانی شد.

کد مطلب 1273667

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