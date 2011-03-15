690 مرکز جامع علمی - کاربردی در کشور فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، موسی اسلامی ظهر سه شنبه در اولین جشن بزرگ خانواده دانشگاه علمی کاربردی استان جایگاه و رشد دانشگاه در مسائل علمی را بسیار خوب عنوان کرد و افزود: با توجه به تحریم هایی که در کشور صورت می گیرد خوشبختانه در هر شرایط حضور ایرانیان در خارج از کشور گویای این است که ابداع و اختراعی را ا نجام داده اند.

وی اظهار داشت: استان زنجان یک استان بالقوه در زمینه کشاورزی و صنعتی و تبادل اطلاعات علمی است که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری نقشه جامع علمی کشور در توسعه علمی و پیشرفت در این زمینه یاد کرده اند که روند توسعه دانشگاه علمی کاربردی در حال حاضر در جهت صعودی است و استفاده از محصولات تولیدی و داروهای یی را که در سلامتی موثر هستند را تاکید دارند

مدیر امور مدرسین دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور تاکید کرد: کشور ما زمانی وارد کننده بود ولی در حال حاضر جایگاه ایران به طور کلی عوض شده و در حال حاضر ارائه کننده مقالات می باشد که در افزایش و تعداد مقالات ارائه شده رشد قابل توجهی داشته است .

اسلامی یاد آور شد: 30 هزار مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی وجود دارد که 10 هزار مدرس فعال وجود دارد

وی در ادامه از وجود 3 تیپ مرکز دانشگاه علمی کاربردی (دولتی ، نیمه دولتی و خصوصی) خبر داد و افزود: امسال حدود 35 مرکز افتتاح شد که 25 مرکز در سپاه پاسداران و نیروهای مسلح که طرح آموزشگاه حین خدمت در دوره پودمانی برای کسانی که در حین خدمت نظام وظیفه به تحصیل بپردازند .

مدیر امور مدرسین دانشگاه علمی کاربردی توجه به مسائل کیفی را از برنامه های سال 90 اعلام کرد و گفت : پیشرفت کمی وجود داشت ولی در کیفیت مراکزی داریم که زیر خط قرمز هستند و لذا مراکزی که نتوانند خود را به استاندارد برسانند تعطیل خواهند شد و می توان گفت مراکزی هم وجود دارد که بالاتر از کشورهایی همچون کره جنوبی هستند .

اسلامی با اشاره به اینکه در استان زنجان 11 مرکز وجود دارد اما کافی نیست و باید افزایش یابد و بنابراین با وجود کارخانجات دولتی و خصوصی می توان نیروی کار آمد به جامعه تحویل داد .

وی همچنین تصریح کرد: دو نوع آموزش نظری و مهارتی وجود دارد که در بخش نظری محصول زیادی وجود دارد و چون نتوانستند مهارت کسب کنند بیکار است و در حال حاضر کشور به افراد که مهارت دارند نیاز دارد.

مدیر امور مدرسین دانشگاه علمی کاربردی توانمند کردن مدرسین و توسعه مهارتی دانشجویان را را از برنامه های سال آینده برشمرد و گفت: کشور نیاز به توسعه در همه حوزه ها دارد و در این راستا باید توجه ویژه ای به حوزه مهارتی در دستور کار دانشگاه ها قرار گیرد و مدرسین با ثبات تر از گذشته کار خود را انجام دهند.

در پایان این مراسم از اساتید دانشجویان و خبرنگاران فعال در زمینه دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تجلیل و قدردانی شد.