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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۲۸

به یاد ماندنی ترین جمله‌ رهبر انقلاب در سال 89 از نگاه مردم انتخاب می شود

به یاد ماندنی ترین جمله‌ رهبر انقلاب در سال 89 از نگاه مردم انتخاب می شود

پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از مخاطبان درخواست کرد که مهم‌ترین یا به‌یادماندنی‌ترین جمله‌ رهبر انقلاب را در سال 89 انتخاب و به این پایگاه ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای نوشت: در سالی که گذشت بیش از 80 صفحه از صفحات پایگاه اطلاع‌رسانی رهبر انقلاب به متن کامل سخنان عمومی و پیامهای ایشان اختصاص پیدا کرد.

بدیهی است مرور این سخنان می‌تواند نکات و زوایای جدیدی از آن را پدیدار کند. حال اگر چندین چشم و نگاه، با زاویه ‌نگاههای متفاوت نظراتشان را درباره مهمترین یا به یادماندنی‌ترین جمله رهبر انقلاب در سال 89 بیان کنند نتیجه‌ این ابراز نظرها جالب توجه و حاوی نکات ارزشمندی خواهد بود.

 این پایگاه از مخاطبان پرسیده است: به نظر شما مهمترین یا به‌یادماندنی‌ترین جمله‌ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سالی که گذشت کدام جمله است؟ علاقمندان می توانند برای درج نظرات خود به پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای مراجعه نمایند و مهمترین و به یادماندنی‌ترین جمله رهبر معظم انقلاب در سال 89 را انتخاب کنند.
کد مطلب 1273668

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