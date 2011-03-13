به یاد ماندنی ترین جمله‌ رهبر انقلاب در سال 89 از نگاه مردم انتخاب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای نوشت: در سالی که گذشت بیش از 80 صفحه از صفحات پایگاه اطلاع‌رسانی رهبر انقلاب به متن کامل سخنان عمومی و پیامهای ایشان اختصاص پیدا کرد.

بدیهی است مرور این سخنان می‌تواند نکات و زوایای جدیدی از آن را پدیدار کند. حال اگر چندین چشم و نگاه، با زاویه ‌نگاههای متفاوت نظراتشان را درباره مهمترین یا به یادماندنی‌ترین جمله رهبر انقلاب در سال 89 بیان کنند نتیجه‌ این ابراز نظرها جالب توجه و حاوی نکات ارزشمندی خواهد بود.

این پایگاه از مخاطبان پرسیده است: به نظر شما مهمترین یا به‌یادماندنی‌ترین جمله‌ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سالی که گذشت کدام جمله است؟ علاقمندان می توانند برای درج نظرات خود به پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای مراجعه نمایند و مهمترین و به یادماندنی‌ترین جمله رهبر معظم انقلاب در سال 89 را انتخاب کنند.