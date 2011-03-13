دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در امارات با حاکم فجیره

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار محمدرضا فیاض همسایگی و نزدیکی جغرافیایی دو کشور ایران و امارات را زمینه مناسبی برای گسترش همکاری در بخش های مختلف اقتصادی توصیف کرد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران با برشمردن توانمندی ها و تجربیات ایران در بخش های مختلف صنعتی ، آمادگی شرکت های ایرانی برای اجرای طرح های اقتصادی در فجیره و یا سرمایه گذاری مشترک در ایران را اعلام کرد.

وی با اشاره به گسترش طرح های تولید سیمان در فجیره ، مشارکت و سرمایه گذاری در تولید سیمان را زمینه مناسبی برای همکاری و سرمایه گذاری بین دو طرف دانست و افزود: با توجه به اجرای طرح های موفق ساخت کارخانه سیمان توسط شرکت های ایرانی در کشورهای مختلف جهان ، شرکت های ایرانی می توانند در زمینه ساخت کارخانه های سیمان طرح های مناسبی را در فجیره به مورد اجرا درآورند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران همچنین همکاری در بخش استخراج و تولید مس را زمینه دیگری برای همکاری دو طرف دانست و اضافه کرد: ایران دارای بزرگترین کارخانه های تولید مس در منطقه است و می تواند در زمینه ساخت کارخانه و بهره برداری مس به فجیره کمک نماید.

فیاض ساخت خط لوله انتقال نفت فجیره را طرحی مهم برای توسعه هر چه بیشتر فجیره توصیف کرد و پیشنهاد نمود شرکت های ایرانی در زمینه نگهداری و بهره برداری از این خط لوله با فجیره همکاری کنند.

دکتر فیاض مشارکت در صنعت بانکرینگ در خلیج فارس را ظرفیت دیگری برای همکاری دو طرف برشمرد و پیشنهاد کرد شرکت های ایرانی و اماراتی در این زمینه با یکدیگر همکاری کنند و بصورت مشترک ، این صنعت را در منطقه گسترش دهند.

شیخ حمد بن محمد الشرقی در این ملاقات روابط دو کشور ایران و امارات را خوب توصیف کرد و با اشاره به همسایگی دو کشور افزود روابط دو کشور همسایه باید همواره خوب باشد و اگر مسائلی بین دو طرف وجود دارد از طریق گفتگو و به صورت دو جانبه حل و فصل شود.

وی تاکید کرد در این زمینه نباید به طرف های سوم اجازه دخالت داد زیرا دو کشور همسایه در هر حال همسایه اند و روابط خوبی دارند و می توانند مسائل خود را از طریق گفتگو حل و فصل نمایند.

حاکم فجیره با اشاره به برخی از طرح های اقتصادی در امارت فجیره از پیشنهادهای سفیر جمهوری اسلامی ایران برای همکاری مشترک استقبال کرد و مقرر شد در نشستی دیگر ظرفیت های همکاری درخصوص فعالیت های نفتی، سیمان، مواد معدنی و سایر صنایع با حضور مسئولان طراز اول فجیره ای مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد.

در پایان این دیدار، سفیر جمهوری اسلامی ایران از حاکم فجیره برای دیدار از جمهوری اسلامی ایران و آشنائی نزدیک از توانمندی های فنی و صنعتی در ایران دعوت بعمل آورد.

در این ملاقات که در قصر حکومتی شیخ حمد بن محمد الشرقی در فجیره برگزار شد، شیخ محمد بن حمد الشرقی ولیعهد فجیره ، سیف محمد المعیلی رئیس تشریفات حاکم و تنی از چند از مقامات ارشد فجیره حضور داشتند.