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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۲۱

دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در امارات با حاکم فجیره

دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در امارات با حاکم فجیره

محمدرضا فیاض سفیر جمهوری اسلامی ایران در امارات با شیخ حمد بن محمد الشرقی حاکم امارت فجیره دیدار و درخصوص روابط دوجانبه گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار محمدرضا فیاض همسایگی و نزدیکی جغرافیایی دو کشور ایران و امارات را زمینه مناسبی برای گسترش همکاری در بخش های مختلف اقتصادی توصیف کرد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران با برشمردن توانمندی ها و تجربیات ایران در بخش های مختلف صنعتی ، آمادگی شرکت های ایرانی برای اجرای طرح های اقتصادی در فجیره و یا سرمایه گذاری مشترک در ایران را اعلام کرد. 

وی با اشاره به گسترش طرح های تولید سیمان در فجیره ، مشارکت و سرمایه گذاری در تولید سیمان را زمینه مناسبی برای همکاری و سرمایه گذاری بین دو طرف دانست و افزود: با توجه به اجرای طرح های موفق ساخت کارخانه سیمان توسط شرکت های ایرانی در کشورهای مختلف جهان ، شرکت های ایرانی می توانند در زمینه ساخت کارخانه های سیمان طرح های مناسبی را در فجیره به مورد اجرا درآورند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران همچنین همکاری در بخش استخراج و تولید مس را زمینه دیگری برای همکاری دو طرف دانست و اضافه کرد: ایران دارای بزرگترین کارخانه های تولید مس در منطقه است و می تواند در زمینه ساخت کارخانه و بهره برداری مس به فجیره کمک نماید. 

فیاض ساخت خط لوله انتقال نفت فجیره را طرحی مهم برای توسعه هر چه بیشتر فجیره توصیف کرد و پیشنهاد نمود شرکت های ایرانی در زمینه نگهداری و بهره برداری از این خط لوله با فجیره همکاری کنند.

دکتر فیاض مشارکت در صنعت بانکرینگ در خلیج فارس را ظرفیت دیگری برای همکاری دو طرف برشمرد و پیشنهاد کرد شرکت های ایرانی و اماراتی در این زمینه با یکدیگر همکاری کنند و بصورت مشترک ، این صنعت را در منطقه گسترش دهند.

شیخ حمد بن محمد الشرقی در این ملاقات روابط دو کشور ایران و امارات را خوب توصیف کرد و با اشاره به همسایگی دو کشور افزود روابط دو کشور همسایه باید همواره خوب باشد و اگر مسائلی بین دو طرف وجود دارد از طریق گفتگو و به صورت دو جانبه حل و فصل شود.
 
وی تاکید کرد در این زمینه نباید به طرف های سوم اجازه دخالت داد زیرا دو کشور همسایه در هر حال همسایه اند و روابط خوبی دارند و می توانند مسائل خود را از طریق گفتگو حل و فصل نمایند.
 
حاکم فجیره با اشاره به برخی از طرح های اقتصادی در امارت فجیره از پیشنهادهای سفیر جمهوری اسلامی ایران برای همکاری مشترک استقبال کرد و مقرر شد در نشستی دیگر ظرفیت های همکاری درخصوص فعالیت های نفتی، سیمان، مواد معدنی و سایر صنایع با حضور مسئولان طراز اول فجیره ای مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد.
 
در پایان این دیدار، سفیر جمهوری اسلامی ایران از حاکم فجیره برای دیدار از جمهوری اسلامی ایران و آشنائی نزدیک از توانمندی های فنی و صنعتی در ایران دعوت بعمل آورد. 
 
در این ملاقات که در قصر حکومتی شیخ حمد بن محمد الشرقی در فجیره برگزار شد، شیخ  محمد بن حمد الشرقی ولیعهد فجیره ، سیف محمد المعیلی رئیس تشریفات حاکم و تنی از چند از مقامات ارشد فجیره حضور داشتند.
کد مطلب 1273670

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