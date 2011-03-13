به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مظفر حاجیان بعدازظهر یکشنبه در همایش توجیهی بیابان‌زایی شرق اصفهان که در ایستگاه بیابان‌زدایی منطقه سجزی برگزار شد، اظهار داشت: دشت سجزی کانون بحران در بیابان‌زایی شهرستان اصفهان به حساب می‌آید و باید تدابیر مسئولان از بحران خارج شود.

وی با انتقاد از حضور کم‌رنگ سمن‌ها در حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی استان اصفهان افزود: سازمان‌های مردم نهاد اصفهان در حفاظت از منابع طبیعی کوتاهی کرده‌اند.

فرماندار اصفهان بیان داشت: سازمان‌های مردم نهاد باید در حوزه حفاظت از منابع طبیعی نیز همچون حوزه میراث با قدرت وارد شوند.

وی با اشاره به وجود چهار کانون بحران بیابان‌زایی در شهرستان اصفهان افزود: دشت سجزی، شهرهای ورزنه و حسن آباد جرقویه و تالاب گاو خونی، چهار کانون بحران در بیابان‌زایی اصفهان هستند.

فرماندار اصفهان تصریح کرد: برداشت‌های بی‌رویه از معادن گچ، ماسه، شن و خاک توسط برخی افراد سودجو در منطقه سجزی عامل اصلی فرسایش خاک در این منطقه است.

وی خاطرنشان کرد: تنها اداره کل منابع طبیعی و بسیج سازندگی استان اصفهان با کاشت نهال و بذر اقداماتی برای طرح‌های بیابان‌زدایی انجام داده‌اند.

حاجیان بیان داشت: سازمان‌های مردم نهاد همان اندازه‌ای که برای حفاظت از میراث تاریخی دغدغه دارند، برای حفاظت از منابع طبیعی و تخریب‌های بی‌رویه نیز باید حساس باشند.

وی تاکید کرد: سمن‌ها در کنار مسئولان باید از افرادی که با برداشت‌های بی‌رویه و بی‌رحمانه از معادن مختلف به منابع طبیعی خسارت وارد می‌کنند، جلوگیری کنند.

فرماندار اصفهان با اشاره به تخصیص اعتبارات دولتی برای طرح‌های بیابان‌زدایی در منطقه بحرانی سجزی اضافه کرد: در سال جاری یک هزار و 600 هکتار نهال‌کاری و بذرکاری در این منطقه بحرانی انجام شده است.

حاجیان افزود: اگر از هم اکنون به فکر حفاظت از منابع طبیعی نباشیم، در آینده اثری از این منابع خدادادی باقی نمی‌ماند.