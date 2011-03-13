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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۳۶

تحولات عربستان/

اعتراضات مردمی علیه رژیم آل سعود ادامه دارد

اعتراضات مردمی علیه رژیم آل سعود ادامه دارد

یک فعال سیاسی از تجمع شهروندان عربستان در برابر وزارت کشور ،برای آزادی زندانیان سیاسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیه الیوم، یک فعال سیاسی گفت: تعدادی از شهروندان عربستانی امروز با تجمع در برابر وزارت کشور در ریاض خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند.

وی افزود: تعدادی از عربستانی ها در برابر وزارت کشور  تجمع کردند و نیروهای امنیتی که در محل حضور داشتند دخالتی در این باره نکردند.

شایان ذکر است که جوانان عربستانی، روز یازده مارس را روز خشم نامیدند، اما تظاهراتی در این روز برگزار نکردند که این عامل سبب شد که مقامات سعودی اوضاع را به نفع خود رقم بزنند و مردم عربستان را راضی از شرایط نشان دهند.

کد مطلب 1273672

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