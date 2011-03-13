طرح توریسم درمانی در اسکو اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، یونس فاتح شامگاه یکشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران ایجاد طرح توریسم درمانی را باعث کاهش فشار مراجعه کنندگان از سایر شهرستان ها به تبریز دانست و گفت: بایستی با اصلاح تمامی خانه های بهداشت در تمامی روستا ها سلامت عمومی روستائیان را افزایش داد و با تجهیز بیمارستان های شهرهای کوچک از مراجعه بیماران به شهرهای بزرگ جلوگیری کرد.

یونس فاتح به کمبود امکانات پزشکی و درمانی در دانشگاه سهند و اختصاص یک آمبولانس جدید با تمامی امکانات برای دانشجویان این دانشگاه اشاره کرد و گفت: با هماهنگی های انجام گرفته دو پزشک مجرب در یک مرکز درمانی در این دانشگاه استقرار خواهند یافت که می تواند تمامی نیاز های درمانی و سلامتی دانشجویان را برطرف کند.

فرماندار شهرستان اسکو همچنین از اختصاص 300 آزمایش رایگان برای مزدوجین شهرستان اسکو در مراکز بهداشتی درمانی خبر داد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز در این دیدار گفت: با فرهنگ بالای مردم شهرستان اسکو و پیگیری های مجدانه مسولان این شهرستان، اسکو بایستی نمونه اول امکانات پزشکی و درمانی در استان باشد.

علیرضا یعقوبی با تأکید بر جوابگویی مسولان به مردم حتی در صورت عدم موفقیت در اجرای طرح ها گفت: بیمارستان جدید اسکو به زودی کلنگ زنی خواهد شد که ایجاد این بیمارستان جدید می تواند نقش اساسی در اجرای طرح توریسم درمانی در شهرستان اسکو داشته باشد و تحقق این امر همکاری و کمکهای تمامی مسئولان را می طلبد.

یعقوبی افزود: با ارتقاء سطح دانش سلامتی افراد جامعه و فعالیت فرهنگی می توان از انواع بیماری هایی که سلامت جامعه را به خطر می اندازد پیشگیری و جلوگیری کرد.

وی همچنین در خصوص مراکز درمانی دانشگاه ها نیز بیان داشت: دانشگاه ها موظف به تأمین امکانات سخت افزاری در حوزه پزشکی و درمانی دانشجویان بوده و دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز برای تأمین امکانات نرم افزاری این مراکز آمادگی خود را اعلام می کند.