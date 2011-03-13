به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، مجید جلالی پس از برتری 2 بر صفر فولادخوزستان مقابل پیکان قزوین با بیان این مطلب افزود: بازی سنگینی بود. بازی با تیم‌های انتهای جدولی همیشه سختی‌های خاص خود را دارد.

وی بازی در هوای بارانی و زمین نامساعد را از دیگر دشواری‌های تیمش در بازی با پیکان قزوین برشمرد و گفت: شرایط نامساعد جوی و زمین سنگین و نامساعد روی کیفیت بازی تاثیر منفی گذاشته بود. با این حال بازیکنان ما کنترل حریف و بازی را در اختیار داشتند.

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان خاطر نشان کرد: با توجه به موقعیت‌های زیادی که بدست آوردیم، توانستیم با سه امتیاز که به آن نیاز داشتیم، زمین را ترک کنیم.

وی با یادآوری اینکه می دانسته تیمش بازی سخت و دشواری را مقابل پیکان پیش رو دارد، خاطر نشان کرد: جا دارد که تلاش تیم پیکان را نیز مورد تقدیر قرار دهم و برای دوست خوبم حمید علیدوستی آرزوی موفقیت کنم.

جلالی حضور مربیانی چون حمید علیدوستی در فوتبال ایران و عالم مربیگری را باعث قوت قلب خود خواند و از حضور این مربیان در فوتبال کشور ابراز خوشحالی کرد.

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان در مورد دریافت پیشنهاد مربیگری تیم فوتبال امید ایران نیز گفت: من تا روز جمعه منتظر مسئولان فدراسیون فوتبال می مانم و اگر جواب آنها منفی باشد، قراردادم را با باشگاه فولاد خوزستان تمدید خواهم کرد.

وی با طرح دوباره این موضوع که "مربیگری در تیم فوتبال امید ایران افتخار بزرگی است اما فعالیت در فوتبال خوزستان و تیمی چون فولاد کم از افتخار مربیگری در تیم امید ندارد"، افزود: در فوتبال ایران هیچ شاخصه مشخصی برای انتخاب مربی تیم ملی نداریم. ما باید یک پروسه داشته باشیم که مربیان تیم‌های ملی را براساس شاخصه‌های آن انتخاب کنیم.

جلالی با انتقاد از اینکه "در فوتبال ایران تشدد آرای زیادی وجود دارد"، خاطر نشان کرد: کانالهای مختلفی در انتخاب مربیان تیم‌های ملی دخیل هستند که شامل سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک، فدراسیون فوتبال، شبکه دلال‌ها، بالادستی‌ها و ... می شود. اینها نشان می دهد در انتخاب سرمربی تیم ملی شاخصه معلومی نداریم.

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان با تاکید بر اینکه نمی خواهیم از تجربیات گذشته درس بگیریم، افزود: تا کسی فوتبالش تمام می شود، فورا از او می خواهیم سرمربی تیم ملی شود!

وی با طرح این سئوال که "چگونه است که با این همه بازیکن خوب و مستعد در چند دهه اخیر نتوانسته‌ایم به المپیک راه پیدا کنیم؟"، افزود: ما هنوز پاسخ این پرسش را نمی دانیم و آن وقت می آییم و می گوییم که شرایط مجید جلالی از مربیان خارجی هم سخت‌تر است. در حالی که شرایطی که من برای هدایت تیم امید درنظر دارم، اصلا چیز بدی نیست.

"اگر می خواهیم برای حضور در المپیک توفیقی داشته باشیم، با برپایی اردوهای سه و چهار روزه به جایی نخواهیم رسید"، جلالی با طرح این موضوع افزود: بازیکنان باید بیشتر در کنار هم باشند تا به درک متقابل برسند.

وی افزود: اگر تیم فوتبال امید ایران به المپیک برسد، افتخار موفقیت تنها برای مربی این تیم نیست و همه اهالی ورزش و فوتبال از این پیروزی بهره خواهند برد.

جلالی تاکید کرد: برای روشن شدن افکار عمومی تا ظهر فردا شرایطی که برای هدایت تیم فوتبال امید ایران مطرح کرده بودم را روی سایتم قرار می دهم تا مردم بهتر بتوانند از زوایای مختلف مذاکره من و فدراسیون فوتبال آگاه شوند.

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان در خصوص عملکرد هومن افاضلی در تیم فوتبال امید ایران گفت: آقای افاضلی وظایف خود را به خوبی انجام داد اما کسب این دو نتیجه (پیروزی یک برصفر در تهران و تساوی بدون گل در بیشکک) آنهم جلوی تیمی چون قرقیزستان بیانگر آن است که بچه‌های تیم فوتبال امید ایران فقط 10 درصد از توان فوتبالی خود را مقابل این تیم ارائه کرده‌اند.