به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حمید علیدوستی پس از شکست 2 بر صفر تیمش مقابل فولاد خوزستان با بیان این مطلب افزود: بازی خوبی بود، یک بازی خوب و برابر از دو تیم پیکان و فولاد. دو تیم تقریبا در یک سطح بودند و شکست ما فقط یک دلیل داشت و آنهم حضور یک بازیکن خلاق در تیم فولاد بود که روی خلاقیتش نتیجه بازی را رقم زد.

وی در ادامه غیبت علیرضا عباسفرد را از عوامل شکست تیمش در دیدار با فولاد خوزستان عنوان کرد و گفت: عباسفرد در تمرین روز گذشته دچار مصدومیت شد تا در مصاف با فولاد خوزستان یک بازیکن تاثیرگذار خود را در اختیار نداشته باشیم. در کل شرایط به گونه‌ای رقم خورد که ما در یک بازی خانگی با شکست از زمین خارج شویم.

سرمربی تیم فوتبال پیکان قزوین در مورد آینده این تیم گفت: کادر مدیریتی، فنی و بازیکنان تیم پیکان، همه و همه تلاش خود را به کار خواهند گرفت تا این تیم را در لیگ برتر حفظ کنند.

علیدوستی همچنین در خصوص بازی ندادن به روح الله عطایی، بازیکن بومی تیم فوتبال پیکان قزوین که امروز بارها و بارها از سوی هواداران این تیم مورد تشویق قرار گرفت، گفت: عطایی عزیز من است. او بازیکنی تکنیکی و بسیار مستعد است که اگر امروز شرایط آب و هوایی و جوی اجازه می داد از وجودش در ترکیب تیم استفاده می کردم.