  1. بین الملل
  2. سایر
۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۲۱:۳۰

رژیم صهیونیستی بار دیگر حریم هوایی لبنان را نقض کرد

جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی امروز با تجاوز به حریم هوایی لبنان، بار دیگر حاکمیت این کشور را نقض کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان، جنگنده های رژیم اشغالگر قدس امروز بر فراز مناطق جنوب لبنان به پرواز در آمدند.

جنگنده های اسرائیلی همچنین بر فراز مناطق غربی و مرکزی لبنان و به طور مشخص بر فراز شهر صور و روستاهای اطراف آن به پرواز در آمدند، این منطقه از ساعات صبح امروز شاهد پرواز گسترده جنگنده های اسرائیلی بود و همچنان ادامه دارد.
 

کد مطلب 1273690

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها