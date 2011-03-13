رژیم صهیونیستی بار دیگر حریم هوایی لبنان را نقض کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان، جنگنده های رژیم اشغالگر قدس امروز بر فراز مناطق جنوب لبنان به پرواز در آمدند.



جنگنده های اسرائیلی همچنین بر فراز مناطق غربی و مرکزی لبنان و به طور مشخص بر فراز شهر صور و روستاهای اطراف آن به پرواز در آمدند، این منطقه از ساعات صبح امروز شاهد پرواز گسترده جنگنده های اسرائیلی بود و همچنان ادامه دارد.

