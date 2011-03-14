95 درصد شهدای انقلاب اهل مسجد بودند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام حجت الله نیکی ملکی عصر دوشنبه در نشست مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور در گرگان افزود: از آنجائیکه نظام کشور ما بر اساس تعالیم دینی استوار است، تمامی برنامه ها و امور جامعه باید بر اساس مسجد محوری صورت گیرد.

وی اظهار داشت: نگاه عملی به مساجد امری مهم است و اعتقاد و ایمان به خدا، قیامت و ترویج تفکر نماز و زکات از خصایص افرادی است که در مساجد فعالیت دارند.

وی، تصریح کرد: پایه و اساس جامعه دینی بر مسجد استوار است و ریشه های انقلاب اسلامی ما نیز از مساجد آغاز شده است، بنابراین همه ما باید مسجدی باشیم و مردم را به سمت مسجد و نماز سوق دهیم.

نیکی ملکی، افزود: بوی، با اشاره به اهمیت منزلت و جایگاه مساجد در دین مبین اسلام اظهار داشت: خداوند متعال در قرآن کریم 28 آیه را به مسجد اختصاص داده اند و روایات و احادیث فراوانی نیز از پیامبر(ص) و بزرگان دین نقل شده است.

وی ادامه داد: متاسفانه برخی گروه ها و افراد با ترویج فرهنگ غلط از ترویج مسجد محوری جلوگیری می کنند.

معاون فرهنگی رسیدگی به امور مساجد کشور، به حضور بی نظیر و باشکوه علما، روحانیان و ائمه جماعات مساجد اهل سنت گلستان در این همایش اشاره کرد و افزود: استان گلستان به عنوان یکی از بهترین مناطق کشور در امر وحدت و تقریب مذاهب است و تعداد بی شمارعلمای اهل سنت در این جمع بسیار بی نظیر و ارزشمند است.

وی، افزود: این اجتماع نمادی از وحدت میان شیعه و سنی است و نشان از اتحاد مردمی دارد که همگی نگاهشان به کعبه و کتاب و پیامبر مشترک دارند.

نیکی ملکی، یکی از مهمترین دلایل ایجاد وحدت بین شیعه و سنی در گلستان را بصیرت، دانش و تقوای اهل سنت منطقه عنوان کرد و افزود: وجود نماینده ولی فقیه دراستان سبب انسجام اتحاد، وحدت و همدلی میان شیعه و سنی استان شده است.

وی، داشتن سعه صدر، هوش، درک و فهم، توان علمی بالا، ابتکار، پشتکار، شجاعت و قدرت بیان، حفظ اسرار مردمی، گذشت، مشورت، تقوا، قاطعیت و عاقبت اندیشی، عدالت و عمل به قول را از ویژگی های بارز ائمه جمعه و جماعات عنوان کرد.

معاون فرهنگی رسیدگی به امور مساجد کشور با اشاره اهمیت بصیرت در تمامی امور جامعه اضافه کرد: مقام معظم رهبری در 20 سال گذشته تاکنون و بویژه در دو سال اخیر همواره بر مسئله آگاهی و بصیرت تاکید داشته اند.

وی، افزود: متاسفانه علی رغم سفارشات معظم له، برخی افراد از بصیرت خود استفاده نمی کنند که این کار نه تنها به خود آنان، بلکه به جامعه نیز آسیب وارد می کند.

نیکی ملکی با بیان اینکه امروز جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که در راستای تفکر اسلامی حرکت می کند، افزود: در این برهه از زمان همه آحاد جامعه به خصوص روحانیان، علما و ائمه جمعه و جماعات باید زمان شناس، دشمن شناس و در مجموع عالم و آگاه به مسائل زمان باشند.

وی، اضافه کرد: یکی از راه های آگاهی به مسائل زمان، تمسک به قرآن است و تمسک نباید صرف حفظ قرآن باشد، بلکه باید در محتوا، معانی و تفاسیر آن نیز دقت لازم صورت گیرد.

معاون فرهنگی رسیدگی به امور مساجد کشور، غفلت، جهل، عادت، دنیا طلبی و طغیان را ازعوامل بصیرت زدائی برشمرد و گفت: یک انسان، دشمن شناس با درک واقعیات و شرایط می تواند ره آورد ارزشمند بصیرت را به همراه داشته باشد.