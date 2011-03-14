"اختیار دارین" در شبکه استانی سیمای مرکز قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین با توجه به اهمیت ویژه تعطیلات نوروزی برای خانوادههای ایرانی و فراهم شدن فرصتی مغتنم برای رسیدگی به امور خانواده در مجموعه تلویزیونی اختیاردارین تلاش شده تا با بهره گیری از توان فرهنگی، اقلیمی و تاریخی استان قزوین عادات صحیح و پسندیده مردم این دیار به تصویر کشیده شود.
در مجموعه تلویزیونی اختیار دارین زندگی زوج جوانی به تصویر کشیده شده که نخستین نوروز مشترک خود را تجربه میکنند.
زوج داستان قصد دارند در اولین نوروز مشترک خود به کیش سفر کنند اما هر بار که در تعطیلات نوروز عزم مسافرت به کیش را دارند یکی از اقوام به صورت سرزده برای دید و بازدید عید میهمان خانه آنها میشود و برنامه مسافرت آنها را لغو میکند؛ تا اینکه تعطیلات به پایان میرسد و زوج داستان برای روز 13 فروردین (سیزده بدر) بالاخره به باغات اطراف قزوین میروند.
مجموعه تلویزیونی اختیار دارین در 13 قسمت20 دقیقهای به مدت 260 دقیقه در ایام نوروز 90 از شبکه استانی سیمای مرکز قزوین پخش میشود.
عوامل برنامه: تهیه کننده و مجری طرح: فرشید قلیپور، کارگردان: فرشید قلیپور، تصویربردار: علی صباحیفر، صدابردار: فرامرز نصیری، نورپرداز: رضا دولتپور، نویسنده: نسرین عجمی، آهنگساز: فرامرز نصیری، تدوین: میثم آقاجانزاده، بازیگران: مرتضی نجفی، نسرین عجمی، محمد عسکری، اسداله دولتی، سکینه اصغرپوران، زهرا علیجانی، لسان اسلامی، حمیدرضا میرآخور، وحید محمدبیگی، حسین علیجانی، متین زاوشی، حمیده وحیدی و رضا محمدخانی هستند.
