ستاد مسکن مددجویان استان قزوین آغاز به کار کرد

علی صبوری در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین با اشاره به اولویت مددجویان، معلولان سرپرست خانوار و زنان سرپرست خانوار فاقد مسکن اظهارداشت: مددجویانی که دارای پرونده ثبت شده در بانک جامع اطلاعات مددجویان بهزیستی هستند می توانند از تسهیلات و امتیازات تعیین شده در متن آئین نامه نهضت مسکن برای مددجویان سازمان بهزیستی استفاده کنند.

صبوری یادآورشد: در مرحله اول طرح، ثبت نام به صورت دستی توسط فرم های امتیازبندی شده و در مراحل بعدی، ثبت نام به صورت مکانیزه و اتوماتیک صورت پذیرفت.



وی افزود: از ابتدای اجرای طرح، سه مرحله فراخوان عمومی از طریق رسانه، جراید، چاپ بنر و بروشور در سطح شهر صورت گرفت که در مجموع چهار هزار و500 نفر تاکنون در این طرح ثبت نام کرده اند که از این تعداد یک هزار و 102 نفر جزو سهمیه اول امسال استان هستند.

صبوری تصریح کرد: با تعامل سازمان بهزیستی و سازمان مسکن و شهرسازی استان، یک هزار و 102 واحد سهمیه اول امسال در تعاونی های مسکن مهر استان قزوین جانمایی شده است.

وی در خصوص اقدامات انجام شده ستاد مسکن مددجویان استان هم گفت: برگزاری تعامل ماهیانه با سازمان مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و تشکیل پرونده مسکن برای متقاضیان ثبت نام در طرح نهضت مسکن از جمله اقدامات ستاد مسکن استان در سال جاری است.

ستاد مسکن مددجویان بهزیستی قزوین با ابلاغ آئین نامه نهضت تأمین مسکن از سوی معاون اول رئیس جمهور کار خود را آغاز کرده است.