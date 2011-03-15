فقرا و نیازمندان در جامعه اسلامی بی سرپرست نیستند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، آیت الله زین العابدین قربانی عصر دوشنبه در جمع مسئولان کمیته امداد استان اظهار داشت: در اسلام برای رفع اختلاف طبقاتی راه های مختلف اخلاقی و قانونی بسیاری برای فقر زدایی وجود دارد و اهمیت رسیدگی به امور معیشت نیازمندان و افراد بی بضاعت در جامعه اسلامی به گونه ای است که آنان عائله دولت اسلامی شمرده می شوند و باید به امور معیشتی و مشکلات آنان رسیدگی شود.

وی همچنین اختصاص دو هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده کمیته امداد را نشان دهنده توجه وی‍ژه دولت به امور محرومان در کشور عنوان کرد.

نماینده ولی فقیه درگیلان با اشاره به اینکه از آغاز دولت نهم خیزش جدیدی در فقرزدایی از کشور اتفاق افتاده است، گفت: ساخت هفت هزار و 400 واحد مسکونی در گیلان برای مددجویان کمیته امداد یکی از این دستاوردهای دولت در چند سال اخیر است.

وی در ادامه با بیان اینکه هدفمندی یارانه ها یکی از اقدامات شجاعانه دولت در برخورداری عادلانه مردم و محرومان از منابع کشور بوده است، اظهارداشت: اگرچه در حال حاضر نتوان به اهمیت و آثار ارزنده آن پی برد اما با گذشت زمان فوائد این اقدام موثر دولت، نمایان خواهد شد.