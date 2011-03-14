به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلف‌نیوز، محمد خلف المزروعی مشاور فرهنگی و میراث فرهنگی دفتر ولیعهد ابوظبی درباره این نمایشگاه گفت: نمایشگاه کتاب ابوظبی در طول پنج سال گذشته بخش جدایی‌ناپذیر از رنسانس فرهنگی ابوظبی بوده و در خط مقدم صحنه فرهنگی خلیج فارس و خاورمیانه قرار گرفته است.

انتظار می‌رود بیش از 200 هزار بازدید کننده از نمایشگاه کتاب ابوظبی دیدار کنند؛ نمایشگاهی که 875 ناشر از 58 کشور در آن حضور دارند و بناست 200 رویداد حاشیه‌ای از جمله دیدار نویسندگان، و تصویرسازان کتاب در آن برگزار شود.

بیست و یکمین نمایشگاه کتاب ابوظبی تا 20 مارس (29 اسفند) در مرکز نمایشگاه ملی ابوظبی برپاست.

