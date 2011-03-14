  1. هنر
  2. سایر
۲۳ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۵۹

نمایشگاه کتاب ابوظبی فردا افتتاح می‌شود

نمایشگاه کتاب ابوظبی فردا افتتاح می‌شود

بیست و یکمین نمایشگاه کتاب ابوظبی با حضور 875 ناشر فردا سه‌شنبه 15 مارس (24 اسفند) گشایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلف‌نیوز، محمد خلف المزروعی مشاور فرهنگی و میراث فرهنگی دفتر ولیعهد ابوظبی درباره این نمایشگاه گفت: نمایشگاه کتاب ابوظبی در طول پنج سال گذشته بخش جدایی‌ناپذیر از رنسانس فرهنگی ابوظبی بوده و در خط مقدم صحنه فرهنگی خلیج فارس و خاورمیانه قرار گرفته است.

انتظار می‌رود بیش از 200 هزار بازدید کننده از نمایشگاه کتاب ابوظبی دیدار کنند؛ نمایشگاهی که 875 ناشر از 58 کشور در آن حضور دارند و بناست 200 رویداد حاشیه‌ای از جمله دیدار نویسندگان، و تصویرسازان کتاب در آن برگزار شود.

بیست و یکمین نمایشگاه کتاب ابوظبی تا 20 مارس (29 اسفند) در مرکز نمایشگاه ملی ابوظبی برپاست.
 

کد مطلب 1273716

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها