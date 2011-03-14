دخالتهای مردم در صحنه حادثه مشکل بزرگ امداد رسانهاست

به گزارش خبرنگار مهر اصفهان، حمید اسماعیلی شامگاه یکشنبه در نشست خبری با بیان اینکه در حال حاضر 97 پایگاه بیمارستانی در استان اصفهان فعالیت می کنند و پایگاه های شهری و جاده ای به صورت شبانه روزی پاسخگوی امداد خواهند بود، اظهار داشت: تعداد پایگاه های اورژانس بیمارستانی در سال 89 نسبت به سال گذشته 13 مورد افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: پایگاه های اورژانس استان اصفهان در سال 88 به 95 هزار ماموریت اعزام شده اند در حالیکه در 9 ماهه ابتدای سال جاری به دنبال افزایش کمی پایگاه های اورژانس نیروهای این مرکز به 115 هزار ماموریت اعزام شده اند.

رئیس مدیریت حوادث و فوریت های پرشکی استان اصفهان اضافه کرد: همچنین تعداد ماموریتهای انجام شده از سوی اورژانس نسبت به سال 88 حدود 16 درصد افزایش داشته است.

تلفن اورژانس پنج هزار بار در روز به صدا در می آید



وی با اشاره به اینکه روزانه پنج هزار تماس با پایگاه های امداد استان اصفهان گرفته می شود که 12 اتاق فرمان و یک اتاق فرماندهی عملیات این تماسها را مدیریت می کنند، بیان داشت: به دنبال این پنج هزار تماس تلفنی با پایگاه های اورژانس این تماسها فرماندهی و مشاوره های لازم داده می شود و به طور میانگین روزانه نیروهای اورژانس 300 ماموریت برای تماسهای تلفنی اعزام می شوند.

تجهیز 90 درصد از اآمبولانسهای اورژانس اصفهان به سیستم موبایل ای سی یو



اسماعیلی تصریح کرد: 90 درصد از آمبولانسهای اورژانس استان اصفهان به سیستم موبایل ای سی یو مجهز هستند و تمام مراقبتهای قلبی و ریوی در این آمبولانسها همانند بیمارستان انجام می شود.

وی در ارتباط با آمار احیای موفق در سال جاری گفت: بر اساس مستندات موجود در سال 89 تعداد 230 مورد احیا موفق توسط اورژانس انجام شده است.

افزایش توان پاسخگویی اورژانس در سال جاری



رئیس مدیریت حوادث و فوریتهای پرشکی استان اصفهان با بیان اینکه تعداد ماموریتهای تصادف در سال جاری 15 درصد رشد داشته است، تاکید کرد: این نشان از افزایش توان پاسخگویی اورژانس استان اصفهان دارد همچنین ماموریتهای غیر تصادفی نیز در سال جاری 15 درصد رشد داشته اما تعداد حوادث ویژه 21 درصد کاهش یافته است.

زمان رسیدن امداد رسانان بر بالین بیمار پایین تر از حد جهانی است



اسماعیلی در ارتباط با متوسط فاصله زمانی امدادخواهی تا رسیدن نیروهای اورژانس بر بالین بیمار گفت: بر اساس آمار جهانی باید میانگین امداد خواهی تا امدادرسانی درشهر 9 دقیقه در جاده و 15 دقیقه در شهر است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر میانگین امدادخواهی تا رسیدن نیروهای اورژانس بر بالین بیمار در اورژانس اصفهان در جاده 6.4 دقیقه و در شهر 9.4 دقیقه است.



رئیس مدیریت حوادث و فوریت های پرشکی استان اصفهان در ارتباط با مشکلات اورژانس با مردم تصریح کرد: مردم در صحنه حادثه با دخالتهای خود بیشترین مشکل را برای ما در امر امداد رسانی ایجاد می کنند و در کیفیت خدمات ارائه شده اختلال وارد می کنند.

وی تاکید کرد: بسیاری از افراد نیز به دلیل جهل تا رسیدن اورژانس بر بالین بیمار او را دستکاری می کنند.

اسماعیلی افزود: مردم باید ضمن حفظ خونسردی خود شرح حال دقیقی از بیمار بدهند و ادرس دقیق ارائه کنند.

17درصد از تماسها با اورژانس مزاحمت تلفنی است



وی همچنین از مزاحمتهای تلفنی بعضی از افراد برا اورژانس ابراز تاسف کرد و یادآور شد: 17 درصد از تماسهایی که در روز با مرکز فوریتهای اورژانس گرفته می شود بی مورد و برای ایجاد مزاحمت است.

دو درصد از ماموریتهای اعزامی اورژانس کذب است



رئیس مدیریت حوادث و فوریتهای پرشکی استان اصفهان تصریح کرد: دو درصد از ماموریتهای اورژانس نیز کذب است که در نهایت به ضرر امداد خواه تمام می شود.

اورژانس اصفهان یکی از تحصیلکرده ترین اورژانسهای کشور



وی در ادامه با اشاره به اینکه تمام تکنسینهای اورژانس موظف به دریافت گواهی فنی از این مرکز هستند، تصریح کرد: تمام نیروهای ما از اطلاعات به روز شده و حرفه ای و توان علمی و عملی در خصوص امداد و احیای بیماران برخوردار هستند.

اسماعیلی اضافه کرد: 48 درصد از نیروهای انسانی که در اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان فعالیت می کنند کارشناس هستند و اورژانس استان اصفهان یکی از تحصیلکرده ترین اورژانسهای کشور است.

سه ایستگاه سلامت اورژانس در خدمت مسافران نوروزی



وی با اشاره به امداد نوروزی سازمان فوریت های پزشکی استان گفت: 640 نیروی انسانی اورژانس برای امداد رسانی به مسافران نوروزی به صورت 24 ساعته اماده باش هستند.

رئیس مدیریت حوادث و فوریتهای پرشکی استان اصفهان افزود: در محورهای اصفهان - شیراز در منطقه بشاره، محور اصفهان - تهران در عوراضی کاشان و در محل اسکان مسافران نوروزی ایستگاه های سلامت راه اندازی کرده ایم.

وی در خصوص نوع خدمات ارائه شده توسط ایستگاه های سلامت اورژانس بیان داشت: این ایستگاه ها نیازهای اولیه بیماران ازجمله تهیه دارو کنترل و اندازه گیری فشار خون و قند خون و نیز توزیع اقلام فرهنگی مرتبط با هشدارهای سلامتی در عرصه سلامت به مراجعه کنندگان خدمت رسانی می کند.

دغدغه تامین سوخت نداریم

اسماعیلی خاطرنشان کرد: اورژانس هوایی استان اصفهان تنها واحد تخصصی است که به استانهای همجوار اصفهان همچون چهار محال و بختیاری، یزد و کاشان امداد رسانی می کند.

وی در خصوص سوخت آمبولانسها و هلی کوپترهای مرکز فوریتهای پزشکی استان اصفهان تصریح کرد: با تمهیدات اندیشیده شده و کمکهای ارسالی از سوی مدیریت بحران استانداری سوخت آمبولانسها و هلی کوپتر برای امداد رسانی به شرق استان فراهم شده است.

رئیس مدیریت حوادث و فوریت های پرشکی استان اصفهان همچنین در ارتباط با تخصیص بودجه گفت: به دلیل نگاه ویژه ریاست دانشگاه علوم پزشکی به اورژانس تمام بودجه این مرکز محقق شده است و از نظر تامین اعتبار مشکلی نداریم.

آماده آموزش همگانی احیا به قشرهای مختلف هستیم

وی با اشاره به اینکه در سال 89 در بحث آموزش اورژانس اقدام به برگزاری طرح بسیج همگانی احیا قلبی عروقی کرده است، افزود: به دنبال اجرای این طرح، 20 هزار نفر ساعت آموزشهای احیا دیده اند که نسبت به سال گذشته این میزان 40 درصد رشد داشته است.

اسماعیلی تاکید کرد: آمادگی هرگونه آموزش کمکهای اولیه برای امداد رسانی به حادثه دیدگان را داریم.

وی اضافه کرد: مرکز مدیریت اورژانس در جلسات توجهی آماده همکاری خود را برای برگزاری رایگان کلاسهای آموزشی اعلام کرده اما تاکنون جوابی از سوی ارگانها دریافت نکرده است.

رئیس مدیریت حوادث و فوریتهای پرشکی استان اصفهان اظهار داشت: همچنین این مرکز آمادگی دارد که بدون دریافت هزینه و نیز بدون پرداخت هزینه برنامه های اموزشی سلسه وار احیا و کمکهای اولیه را از طریق رادیو و تلویزیون استان به مردم

آموزش دهد.