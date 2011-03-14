به گزارش خبرگزاری مهر، تصویربرداری فیلم تلویزیونی "برج مراقبت" ادامه دارد و بخشهای سریال آن فروردین 90 جلو دوربین میرود.
قصههای این مجموعه که در 26 قسمت 45 دقیقهای تولید میشود، در برج مراقبت فرودگاه کیش روی میدهند؛ محمدحاتمی در نقش مسئول برج مراقبت همزمان با بیماری همسر جوانش با بازی روناک یونسی با وضعیت دشواری در برج مواجه میشود. او ناگزیر است در این میان تصمیم صحیحی بگیرد تا اینکه ....
شهروز ابراهیمی، محمد ابهری، افسانه ناصری و ... دیگر بازیگران اصلی سریال هستند. به تازگی کیومرث طهماسبی معاون امور استانهای صدا و سیما و احمد مهدوی مدیر کل صدا و سیمای مرکز کیش با حضور سرصحنه تصویربرداری سریال به گفتگو با تهیهکننده و کارگردان مجموعه پرداختند و به تماشای بخشهای تدوین شده آن نشستند.
سایر عوامل این مجموعه که بخشهای سریال آن، فروردین 90 مقابل دوربین خواهد رفت، عبارتند از نویسندگان: کاظم معصومی، با همکاری سیروس نصیری، تدوین: علی رشیدی، صدابردار: علیرضا نیازی، مدیر تصویربرداری: علی مزینانی، تصویربردار: رسول خدابندهلو، طراح گریم: بابک شعاعی، طراح لباس: روناک یونسی، طراح اصلی: امیرحسین شریفی به سفارش سیمای مرکز کیش.
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