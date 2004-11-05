فرانسيس اوزون فيلم "پنج ضرب در دو " را كليد مي زند

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين فيلم كه نام " فرانسيس اوزون " را درمقام كارگردان دارد برپنج بخش زندگي يك زوج جوان تمركزمي كند.

ازجمله هنرپيشه هاي اين اثرمي توان به چهره هايي چون " والريا تروني تديچي "و" استفاني فريس " اشاره كرد.

اين اثرنخستين باردرجشنواره فيلم ونيزبه نمايش درآمد وشنيده ها حاكي ازاين است كه شركت تينك فيلم تصميم دارد " پنج ضرب دردو" را درفصل بهارروانه سالنهاي نمايش كند.

" فرانسيس اوزون " واپسين باربا فيلم " استخرشنا " درعرصه رقابتها حضورداشت. اين اثربا استقبال چشمگيري ازسوي مخاطبان مواجه شد.