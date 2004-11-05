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۱۵ آبان ۱۳۸۳، ۱۲:۵۹

پس ازموفقيت فيلم استخرشنا

فرانسيس اوزون فيلم "پنج ضرب در دو " را كليد مي زند

شركت فيلمسازي تينك فيلم حقوق نمايش فيلم " پنج ضرب دردو" را ازآن خود كرد.

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين فيلم كه نام " فرانسيس اوزون " را درمقام كارگردان دارد برپنج بخش زندگي يك زوج جوان تمركزمي كند.
ازجمله هنرپيشه هاي اين اثرمي توان به چهره هايي چون " والريا تروني تديچي "و" استفاني فريس " اشاره كرد.
اين اثرنخستين باردرجشنواره فيلم ونيزبه نمايش درآمد وشنيده ها حاكي ازاين است كه شركت تينك فيلم تصميم دارد " پنج ضرب دردو" را درفصل بهارروانه سالنهاي نمايش كند.
" فرانسيس اوزون " واپسين باربا فيلم " استخرشنا " درعرصه رقابتها حضورداشت. اين اثربا استقبال چشمگيري ازسوي مخاطبان مواجه شد.

کد مطلب 127373

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