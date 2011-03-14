به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ان آر سی‌، "دریس فان آخت" نخست وزیر اسبق هلند شب گذشته در یکی‌ از برنامه‌های تلویزیونی شبکه یک این کشور اعلام کرد دولت کنونی هلند به جای پیدا کردن راه حلی‌ برای مشکلات خاورمیانه، تنها به افزایش این مشکلات کمک می‌کند.



وی در ادامه افزود: علاوه بر سیاست احزاب در دولت، سیاست حزب آزادی راجع به فلسطینی‌ها و اظهارات "خیرت ویلدرس" مبنی بر خروج فلسطینی‌ها از کشورشان و پناه بردن به اردن، باعث ایجاد مشکلاتی در منطقه می شود.



آخت به عنوان رئیس سازمان "رایت فروم" سازمانی که خواهان سیاستی عادلانه برای خاورمیانه است، طی‌ هفته گذشته به سرزمین های اشغالی و فلسطین سفر کرد. این سیاستمدار برجسته حزب دموکرات مسیحی‌ طی‌ گفتگویی با سلام فیاض از فلسطین، نگرانی‌های خود را نسبت به سیاست هلند در ارتباط با خاورمیانه اعلام کرد.



به گفته فان آخت، دولت هلند تنها به شدت از منافع رژیم اسرائیل دفاع می‌کند و این موضوعی دردناک، اما حقیقت است.