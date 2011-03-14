تأکید آیات و روایات بر شادی/ مبنای بسیاری از احکام اسلام شادی است

حجت الاسلام عبدالحسن نواب رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب قم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیشنهاد حجت الاسلام قرائتی برای راه اندازی سایت خنده، شادی را جزئی از زندگی و مورد تأیید اسلام دانست و گفت: در روایات اسلامی آمده است که "المؤمن حشر بش" یعنی مؤمن کسی است که با نشاط زندگی می کند.

وی افزود: آنچه دراسلام نهی می شود در واقع غفلت از خود است، یعنی هر چیزی که موجب غفلت در انسان شود در اسلام از آن نهی شده است و اسلام با نفس شادی مشکلی ندارد بلکه این غفلت از خود است که باید همیشه لحاظ شود.



رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب قم، شادی درونی را در اسلام همان خشنودی و رضای الهی دانست و افزود: امام سجاد(ع) در رساله حقوق خویش، حقوق همه را رعایت کرده است و وقتی انسان احساس کند که حقی به گردنش نیست و هر حقی را ادا کرده خب احساس رضا و خشنودی می کند.

حجت الاسلام نواب در مورد رضای بیرونی به برخی روایات در مورد جایگاه خوشرویی مؤمن اشاره کرد و گفت: در قرآن پیامبر رحمت للعالیمن نامیده شده است و می فرماید ای پیامبر اگر فرد تند و نامهربانی بودی مردم از اطرافت پراکنده می شدند، که این نشان دهنده جایگاه و اهمیت خوشرویی و نشاط در زندگی است.



وی در پایان بسیاری از آداب و سنن جامعه در شادی کردن را مورد تأیید اسلام دانست و گفت: بسیاری از احکام اسلام نیز بر مبنای شادی بنا شده است همین صله رحم و انجام نماز جماعت و تأکید بر جماعت مصداقی از شادی و نشاط است.