تهران استان پایلوت مدیریت جامع آبخیزهای کشور می شود

سید محمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در دماوند اظهار داشت: با پیگیریهای بعمل آمده و ایجاد هماهنگیهای لازم با مسئولان سازمان جنگلها و مراتع کشور مقرر شد تا تهران بعنوان استان پایلوت مدیریت جامع آبخیزها تعیین و معرفی شود.

این مسئول ادامه داد: این کارکرد با انتخاب یک زیرحوزه 100 هزار هکتاری در استان تهران و اجرای طرحهای مختلف و به هم پیوسته ای همچون پروژه های آبخیزداری، مدیریت چرای دام در مراتع، تغییر شیوه دامداری از سنتی به نیمه صنعتی، توسعه عرصه های باغی، افزایش اراضی زراعی، پایداری منابع آب و غیره در این حوزه به انجام خواهد رسید.

وی دماوند را جهت این منطقه پایلوت مدیریت مناسب خواند و افزود: دماوند نسبت به دیگر شهرستانهای استان تهران از ویژگیهای مناسبتری جهت تبدیل شدن به منطقه پایلوت مدیریت جامع آخیزها برخوردار است بنابراین سعی خواهد شد این طرح در دماوند اجرایی شود.

موسوی با بیان اینکه زمین خواری امروزه جرمی سازمان یافته است، عنوان کرد: یکی از بزرگترین چالشهایی که بخش کشاورزی را با مشکلاتی عدیده مواجه ساخته بحث جرایم سازمان یافته زمین خواری در استان تهران است.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان تهران، دماوند را شهرستانی مستعد جهت توسعه کشت دیم دانست و گفت: دماوند به جهت برخورداری از شرایط اکولوژیکی مناسب و بارندگی کافی دارای توانی بالقوه برای گسترش باغات دیم است.

این مسئول بیان داشت: از این رو با پیگیریهای انجام شده و تلاشهای دکتر رامین نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه پنج هزار هکتار از اراضی این شهرستان تحت پوشش دیم باغات میوه قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه سال 90 زمان شکوفایی الگوی استفاده از مواد سوپرجاذب خواهد بود، خاطرنشان کرد: در سایه تلاشهای همه مسئولان امر سال 90 بعنوان زمان آغاز استفاده از مواد سوپر جاذب در راستای بهره وری مناسبتر از منابع آب موجود خواهد بود تا از این طریق مباحثی همچون اشتغال، تولید و صادرات با رونق مضاعفی همراه شود.