شهرداری دماوند از منابع درآمدی معمول دیگر شهرداریها محروم است

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، محمد قنبریان در دیدار چهره به چهره مسئولان شهرستان دماوند و مردم که در مسجدالرضای گیلاوند برگزار شد طی سخنانی خاطرنشان کرد: شهرداری برغم دیگر نهادهای دولتی از دریافت اعتبارات ورای مباحث درآمدی خود محروم است و می بایست ارائه خدمات شهری را بر درآمدهای دریافتی خود منطبق سازد.

این مسئول درآمدهای شهرداری دماوند را ناچیز دانست و افزود: اجرای طرحهایی درخصوص ایجاد امکانات اولیه در تمامی نقاط شهر دماوند نیازمند اعتباری بالغ بر 40 میلیارد تومان است درحالیکه درآمدهای این شهر طی سال جاری تنها هفت میلیارد تومان بود.

وی ادامه داد: این اعتبارات ناکافی با توجه به اولویتهای خدماتی در نقاط مختلف شهر دماوند هزینه می شود و گلایه های مردمی پیرامون وجود کاستیهای فراوان در نقاط مختلف مرکز شهرستان دماوند کاملا صحیح است.

قنبریان از عدم تغییر نرخ عوارض در دماوند خبر داد و گفت: نرخ عوارض در دماوند بعنوان یکی از اصلیترین منابع درآمدی شهرداری طی پنج سال گذشته هیچگونه افزایشی نداشته اما درعین حال هزینه ارائه خدمات شهری در زمینه های مختلف به جهت تورم و گستردگی سطح جغرافیایی دماوند چند برابر شده است.

این مسئول مرکز شهرستان دماوند را شهری محروم از بسیاری منابع درآمدی خواند و افزود: شهرداری دماوند برغم شهرداریهای دیگر نقاط از بسیاری از منابع درامدی محروم است از این رو هرگونه خدمات بیشتر در این شهر مستلزم افزایش پرداختهای مردمی خواهد بود.

سرپرست شهرداری دماوند با بیان اینکه دماوند به لحاظ نسبت تراکم جمعیت به هکتار نخستین شهر کشور است، عنوان کرد: نکته جالب درخصوص دماوند رتبه نخست این شهر در زمینه نسبت تراکم جمعیت به میزان سطح جغرافیایی آن است و این بدین معنی است که دماوند نسبت به جمعیت ساکن گسترده ترین شهر کشور محسوب می شود.

وی این ویژگی را مسبب دشواری ارائه خدمات شهری دانست و افزود: بر اساس اصول نوین شهرسازی انتقال واحدهای مسکونی از سطح به ارتفاع در برنامه کاری تمامی شهرداریها قرار دارد اما دماوند بعنوان یک منطقه سبز تعریف و 80 درصد کاربری آن عرصه های باغی شمرده می شود که این امر امکان اجرای طرحهای ارتفاع سازی را به صفر می رساند.

محمد قنبریان وضعیت کنونی ارائه خدمات به مردم را مناسب ارزیابی کرد و گفت: با توجه به شرایط خاص دماوند و درآمدهای شهرداری این شهر نوع ارائه خدمات به اهالی را می توان مناسب ارزیابی کرد.

این مسئول با اشاره به طرح نیمه کاره پایانه مسافربری دماوند اظهار داشت: طرح پایانه مسافربری بین شهری دماوند نیازمند اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان است و اتمام این پروژه در بازه زمانی کوتاه مدت امکان پذیر نیست.

سرپرست شهرداری دماوند از تبدیل گیلاوند به ناحیه خبر داد و افزود: تبدیل گیلاوند به یک ناحیه از دماوند با شرط رسیدن جمعیت آن به حد نساب لازم امکان پذیر خواهد بود.

شهر دماوند مرکز شهرستان دماوند است و جمعیت آن بر اساس سرشماری سال 1385بالغ بر 36 هزار و 433 نفر می باشد.



آثاری تاریخی نظیر برج "شیخ شبلی" و مسجد جامع و قابلیتهای گردشگری مانند "چشمه اعلاء" و "تیزاب" از دماوند شهری با توانمندیهای بالقوه توریستی ساخته است.