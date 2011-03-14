حوزه هنری کردستان از تولید فیلمهای دانش آموزی حمایت می کند

جلال نصیری هانیس در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در راستای سیاستهای محوری حوزه هنری و توجه به تربیت نسل جدید از هنرمندان متعهد، واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان کردستان ضمن شناسایی دانش آموزان مستعد وعلاقمند به تولید آثار سینمایی و ارائه آموزشهای لازم و تبیین هنر متعهد با نظارت کارشناسان و شورای نظارت و ارزیابی تولید آثار سینمایی تولید فیلم های دانش آموزی را در دستور کار خود قرار داده است .

وی افزود: در همین رابطه تا کنون سه اثر کوتاه داستانی با عناوین "نماز و نیایش" توسط پیام عنایتی، "توپ" اثر فردین اخدر و فیلم کوتاه "زخم" اثر ئاکو زند کریمی از دانش آموزان مستعد استان کردستان و با حمایت کامل حوزه هنری این استان تولید و آماده نمایش شده است.

مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری استان کردستان با اشاره به توانایی بالای هنرمندان این استان و وجود استعدادهای فراوان هنری گفت: در نظر است در سال آینده با گسترش مقوله آموزش، کار پرورش هنرمندان متعهد با بهره گیری از توان اساتید مجرب استانی و کشوری حمایت های بیشتری در این زمینه صورت گیرد تا در آینده نزدیک با شکوفا شدن این استعدادها و هدایت های لازم آنها شاهد تولید و خلق آثاری مبتنی بر نیازهای موجود در جامعه و متعهد به آرمان های دینی و ملی ایران اسلامی بر اساس سیاست های تعریف شده باشیم.

نصیری بر آمادگی کامل این واحد در حمایت از تولید آثار فاخر و ارزشمند توسط فیلمسازان و هنرمندان جوان استان کردستان تأکید کرد و گفت: شورای نظارت و بررسی آثار و تولیدات سینمایی حوزه هنری کردستان متشکل از هنرمندان مطرح استان هر ماه جلسات منظمی را برگزار و به بررسی طرح ها و فیلمنامه های ارسال شده به واحد می کند و در صورت تأیید، آثار مورد حمایت حوزه هنری قرار می گیرد.