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۲۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۲۵

حوزه هنری کردستان از تولید فیلمهای دانش آموزی حمایت می کند

حوزه هنری کردستان از تولید فیلمهای دانش آموزی حمایت می کند

سنندج - خبرگزاری مهر: مسئول واحدهای هنرهای نمایشی حوزه هنری کردستان از حمایت این حوزه در راستای تولید فیلم های دانش آموزی خبر داد.

جلال نصیری هانیس در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در راستای سیاستهای محوری حوزه هنری و توجه به تربیت نسل جدید از هنرمندان متعهد، واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان کردستان ضمن شناسایی دانش آموزان مستعد وعلاقمند به تولید آثار سینمایی و ارائه آموزشهای لازم و تبیین هنر متعهد با نظارت کارشناسان و شورای نظارت و ارزیابی تولید آثار سینمایی تولید فیلم های دانش آموزی را در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: در همین رابطه تا کنون سه اثر کوتاه داستانی با عناوین "نماز و نیایش" توسط پیام عنایتی، "توپ" اثر فردین اخدر و فیلم کوتاه "زخم" اثر ئاکو زند کریمی از دانش آموزان مستعد استان کردستان و با حمایت کامل حوزه هنری این استان تولید و آماده نمایش شده است.

مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری استان کردستان با اشاره به توانایی بالای هنرمندان این استان و وجود استعدادهای فراوان هنری گفت: در نظر است در سال آینده با گسترش مقوله آموزش، کار پرورش هنرمندان متعهد با بهره گیری از توان اساتید مجرب استانی و کشوری حمایت های بیشتری در این زمینه صورت گیرد تا در آینده نزدیک با شکوفا شدن این استعدادها و هدایت های لازم آنها شاهد تولید و خلق آثاری مبتنی بر نیازهای موجود در جامعه و متعهد به آرمان های دینی و ملی ایران اسلامی بر اساس سیاست های تعریف شده باشیم.

نصیری بر آمادگی کامل این واحد در حمایت از تولید آثار فاخر و ارزشمند توسط فیلمسازان و هنرمندان جوان استان کردستان تأکید کرد و گفت: شورای نظارت و بررسی آثار و تولیدات سینمایی حوزه هنری کردستان متشکل از هنرمندان مطرح استان هر ماه جلسات منظمی را برگزار و به بررسی طرح ها و فیلمنامه های ارسال شده به واحد می کند و در صورت تأیید، آثار مورد حمایت حوزه هنری قرار می گیرد.

کد مطلب 1273761

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