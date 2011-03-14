عباس قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه قیمت میوه در هر استان به صورت مجزا تعیین می شود، گفت: بر این اساس، قیمت هر کیلوگرم پرتقال تامسون شمال اعلا 1180 تومان و سیب درجه یک 1500 تومان در تهران عرضه می شود. ضمن اینکه هر کیلوگرم نارنگی و کیوی نیز 60 تومان کمتر از قیمت نرخنامه سازمان میادین میوه و تره بار در جایگاه‌های مخصوصی که در میادین تدارک دیده شده است، عرضه خواهد شد.

رئیس سازمان بازرگانی استان تهران افزود: عرضه سیب و پرتقال، کیوی و نارنگی در 227 نقطه تهران با همکاری سازمان میادین میوه و تره بار صورت خواهد گرفت، ضمن اینکه به دلیل امکانات مناسب میادین وزارت بازرگانی ضرورتی برای در نظر گرفتن جایگاه هایی خارج از میادین میوه و تره بار برای عرضه میوه های تنظیم بازاری در نظر نمی گیرد.

وی تصریح کرد: تلاش شده است تا پرتقال تامسون شمال از بهترین نوع پرتقال برای عرضه انتخاب شود، ضمن اینکه سیب نیز مربوط به تهران، اشنویه و مهاباد تامین شود.

قبادی اظهار داشت: عرضه میوه تنظیم بازاری به صورت نامحدود روزانه انجام خواهد شد و مردم نباید نگران تامین میوه باشند چرا که تا هر زمان که بازار نیاز داشته باشد اقلام مذکور از سوی وزارت بازرگانی عرضه می شود.

وی به مردم توصیه کرد از نقاطی که وزارت بازرگانی اعلام می کند که همان میادین میوه و تره بار هستند میوه مورد نیاز شب عید خود را تامین کنند و اجازه جولان و سوء استفاده گرانفروشان را ندهند.

به اعتقاد وی، سزای گرانفروشان نخریدن کالا است و در این میان بهترین برخورد مردم تماس با شماره تلفن 124 و معرفی آنها و نیز نخریدن از گرانفروشان است.

قبادی گفت: سیب، پرتقال، نارنگی، موز و کیوی با تنوع بسیار بالایی در میادین میوه و تره بار عرضه خواهد شد و مردم می توانند خرید مطمئنی را انجام دهند.

وی با بیان اینکه عرضه میوه تنظیم بازاری از فردا 24 اسفندماه آغاز خواهد شد، گفت: میوه ها با کیفیت هستند و وزارت بازرگانی دقت های لازم را در تامین میوه انجام داده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان تهران در پایان تاکید کرد: عرضه میوه در ایام شب عید ادامه خواهد داشت و تنها روزهای اول و دوم نوروز میادین تعطیل است و پس از آن عرضه میوه تا زمان نیاز بازار ادامه خواهد داشت.