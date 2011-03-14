نخستین شعبه بانک مسکن در شهرستان هویزه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، مدیر شعب بانک مسکن استان خوزستان پیش از ظهر دوشنبه در آئین گشایش این شعبه اظهار داشت: یکی از اهداف بانک مسکن در سالهای اخیر گسترش خدمات رسانی خود به تمام مناطق کشور است و شتاب گیری افتتاح شعب در این بانک در سالهای اخیر بر پایه همین سیاست استوار است.

فرید جلالی عزیزپور افزود: همچنین آغاز طرح مسکن مهر که اکنون بارقه های امید را برای خانه دار شدن در دل مردم مناطق محروم ایجاد کرده، باعث شده بانک مسکن برای احداث و راه اندازی شعب در مناطق محروم همت بیشتری داشته باشد.

وی افزود: در راستای همین سیاست، امروز شاهد افتتاح اولین شعبه بانک مسکن در شهرستان هویزه هستیم چراکه این منطقه به تازگی تبدیل به شهرستان شده و اکنون بانک مسکن به عنوان یکی از اولین بانکهای کشور اقدام به تاسیس و راه اندازی شعبه در این شهرستان کرده است.

جلالی عنوان کرد: امیداوریم بانک مسکن نیز در راه اعتلا و توسعه این شهرستان تازه تاسیس نقشی هرچند کوچک داشته باشد و با اختصاص تسهیلات مختلف در راستای نوسازی و گسترش ساخت و ساز و در نهایت تبدیل شدن هویزه به شهری مدرن همکاری مناسبی با دولت داشته باشد.

عضو شورای مسکن استان خوزستان با اشاره به اینکه این شعبه شصت و هشتمین شعبه بانک مسکن در استان خوزستان به شمار می رود، گفت: البته با وجود اینکه بانک مسکن در این شهر شعبه ای نداشت ولی برخی همکاران برای تسریع در اجرای طرح مسکن مهر در این شهر مستقر بوده و اقدام به پیشبرد اهداف دولت در طرح مسکن در شهرستان هویزه می کردند ولی با استقرار این شعبه اکنون اقدامات مربوط به طرح مسکن مهر آهنگ و سرعت بیشتری به خود می گیرد و رفت و آمد مردم بین شهرستان های دیگر برای کارهای مرتبط با طرح مسکن مهر حذف خواهد شد.

مدیر شعب بانک مسکن خوزستان با اشاره به دفاع جانانه مردم هویزه در جریان هشت سال دفاع مقدس از خاک و عزت ایران اسلامی اظهار داشت: همزمانی افتتاح این شعبه با حضور گسترده راهیان نور از سراسر کشور در یادمانهای دفاع مقدس به خصوص شهرستان هویزه را به فال نیک می گیریم.

جلالی عنوان کرد: شهرستان هویزه و مردم آن به دلیل نقش آفرینی بی بدیلی که در جریان جنگ از خود نشان دادند سزاوار خدمات بیشتری از سوی دولت برای عمران و پیشرفت هستند و بانک مسکن به خود می بالد به عنوان بخشی از دولت اقدام به افتتاح شعبه ای در این شهرستان افتخار آفرین کرده است.

در 35 کیلومتری جنوب شهر سوسنگرد مکانی است که هویزه نامیده می‌شود، هویزه یادآور اشغال نیروهای بعثی در 27 دی ماه سال 59 و یادآور عملیات بیت‌المقدس در اردیبهشت 61 و عملیات نصر و شهری که با شهید علم‌الهدی عجین است.