شهرک صنعتی زیبادشت از خدمات اولیه محروم است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عبدالرضا حمیدی عصر یکشنبه با بیان این مطلب در چهارمین کارگروه پنجره واحد در شرکت میوه پارس زیبادشت اظهار داشت: شهرک صنعتی زیبادشت با 47 هکتار طرح توسعه و فعالیت 52 واحد صنعتی دارای پتانسیل های بالایی است که باید برای رفع مسائل و مشکلات آن تدابیر اساسی اتخاذ شود.

مدیر عامل شرکت گوهر سرام خاطر نشان کرد: این شهرک در حریم شهرداریهای مشکین دشت و محمدشهر قرار دارد بنابراین با مسائل مختلفی در حوزه جمع آوری زباله، صدور پروانه ساخت، عدم وجود آسفالت، وضعیت نامناسب معابر و خیابانهای شهرک و... مواجه است.

وی گفت: محروم بودن از لوله کشی آب شهری صاحبان صنایع را با مشکلات متعددی مواجه کرده به گونه ای که در حال حاضر آب مورد نیاز خود را از طریق خریداری آبهای بسته بندی شده خریداری می کنند.

حمیدی با اشاره به اینکه صاحبان صنایع به عنوان فعالین بخش خصوصی نیازمند حمایت بیش از پیش دولت هستند، یادآورشد: حضور قدرتمند صاحبان صنایع دربخشهای مختلف می تواند علاوه بر اشتغال زایی، دولت را در بسیاری از مسائل اقتصادی کشور یاری دهد.

وی افزود: با تشکیل استان البرز صاحبان صنایع به رفع مسائل خود امیدوارتر از گذشته هستند از مسئولان استان و شهرستان درخواست می شود برای رفع مسائل و مشکلات شهرکهای صنعتی یاری گر بخش خصوصی باشند.