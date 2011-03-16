دومین نمایشگاه فروش بهاره منطقه آزاد انزلی گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در این نمایشگاه حدود 100 شرکت تولید کننده و وارد کننده برتر از استانهای تهران، آذربایجان شرقی، اردبیل، قزوین، مازندران، خراسان رضوی، آذربایجان غربی و گیلان انواع لوازم و تزئینات منزل، پوشاک، اسباب بازی، مواد غذایی، کیف و کفش، وسایل آرایشی و بهداشتی، گل و گیاه را عرضه می کنند.

مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه عبارتند از کاهش هزینه های مصرف کنندگان، تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالا، ارائه محصولات با کیفیت و قیمت مناسب، خدمات دهی و تسهیلات بهینه و سریع به مردم استان و گردشگران منطقه همزمان با ایام نوروز در قالب ستاد دائمی تسهیلات سفرهای منطقه آزاد انزلی و آشنایی تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا با مزیتهای قانونی منطقه آزاد انزلی از جمله دلایل برگزاری این نمایشگاه را تشکیل می دهد.

دومین نمایشگاه فروش بهاره در منطقه آزاد انزلی تحت نظارت مدیریت بازرگانی این سازمان و از سوی بخش خصوصی اجراء می شود، ساعت کار این نمایشگاه از 10 صبح تا 10 شب است.

برگزاری دومین نمایشگاه خانواده ایرانی در ایام نوروز در منطقه آزاد انزلی

در دومین نمایشگاه خانواده ایرانی تولیدکنندگان و عرضه کنندگان برتر استانهای تهران، خراسان رضوی، اصفهان، یزد، آذربایجان غربی، بوشهر و گیلان پوشاک، کیف وکفش، صنایع و مواد غذایی، صنایع آرایشی و بهداشتی، شوینده ها، پاک کننده ها و سایر اقلام را عرضه می کنند.

همزمان با ایام نوروز دومین نمایشگاه خانواده ایرانی با شرکت بیش از 70 شرکت تولیدکننده و عرضه کننده در این منطقه برگزار می شود.

کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه از نظر کیفیت و قیمت قابل رقابت با سرزمین اصلی هستند و دومین نمایشگاه خانواده ایرانی به دلیل استقبال مردم استان گیلان و گردشگران نوروزی در سال گذشته از 25 اسفند ماه امسال تا 13 فروردین ماه سال 90 در طبقه دوم مجتمع ونوس واقع در فاز تجارت منطقه آزاد انزلی برگزار می شود.

ارائه محصولات با کیفیت و قیمت مناسب، خدمات دهی و تسهیلات بهینه و سریع به مردم استان و گردشگران منطقه همزمان با ایام نوروز در قالب ستاد دائمی تسهیلات سفرهای منطقه آزاد انزلی و آشنایی تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا با مزیتهای قانونی منطقه آزاد انزلی از جمله دلایل برگزاری این نمایشگاه را تشکیل می دهد.

در دومین نمایشگاه خانواده ایرانی تولیدکنندگان و عرضه کنندگان برتر استانهای تهران، خراسان رضوی، اصفهان، یزد، آذربایجان غربی، بوشهر و گیلان پوشاک، کیف وکفش، صنایع و مواد غذایی، صنایع آرایشی و بهداشتی، شوینده ها، پاک کننده ها و سایر اقلام را عرضه می کنند.

این نمایشگاه از سوی بخش خصوصی و با نظارت مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار می شود و از ساعت 10 صبح تا 22 آماده استقبال از بازدیدکنندگان است.

داشتن بزرگترین فضای پارکینگ استان و بزرگترین مجموعه گردشگری طرح ساحلی گیلان، مسیرهای دسترسی نزدیک به شهرهای بزرگ استان گیلان به همراه مزایا و معافیتهای قانونی متعدد برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف از جمله مزایای منطقه آزاد انزلی برای برگزاری نمایشگاه های عمومی و تخصصی است.

منطقه آزاد انزلی به مساحت 3200 هکتار در سه بخش مجزای محدوده شهرک صنتعی حسن رود، محدوده فاز تجارت و محدوده بندری اداره کل بنادر و دریانوردی گیلان است.

این منطقه یکی از مناطق آزاد هفتگانه ایران است که از سال 84 بعد از تعیین محدوده و اعلام اولین هیئت مدیره بطور رسمی آغاز بکار کرده است.