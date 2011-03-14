هشدار درباره تخریب منازل فلسطینیان/ آوارگی بیش از 250 هزار لیبیایی

کشته شدن 2777 افغانی در 2010

سازمان ملل با اشاره به افزایش خشونت ها و حملات طالبان در افغانستان هشدار داد که کشتار غیرنظامیان در این کشور در سال گذشته دو برابر افزایش یافته است. در گزارش سالانه سازمان ملل درباره تلفات غیرنظامیان افغان آمده که در پی کشته شدن دو هزار و 777 غیرنظامی در سال 2010، شمار افراد کشته شده سال گذشته در این کشور 15 درصد افزایش یافت.

در این گزارش آمده است که طالبان مسئول 75 درصد کشتار غیرنظامیان بودند. البته گزارشی را که سازمان ملل آن را بسیار تکان دهنده خواند، افزایش 105 درصدی شمار کشته شدن مقامات دولتی افغانستان، نیروهای امداد و غیرنظامیانی است که از دولت و نیروهای ناتو حمایت می کردند.



همچنین شمار تلفات غیرنظامیان در ولایت هلمند نزدیک به شش برابر و در هلمند سه برابر افزایش یافته است که این مکان ها از جمله پناهگاه های اصلی طالبان و مورد توجه نیروهای آمریکایی بودند.

گزارش سازمان ملل درباره فرار بیش از 250 هزار لیبیایی به کشورهای همسایه

یک سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد: از زمان آغاز ناآرامی ها در لیبی در اواسط فوریه بیش از 250 هزار نفر از این کشور به کشورهای همسایه فرار کردند.

وی که خواست نامش فاش نشود، گفت: بیش از 137 هزار و 400 نفر به تونس، 107 هزار و 500 نفر به مصر، 5 هزار و 400 نفر به الجزایر و 2 هزار و 200 نفر به نیجریه فرار کردند.

اظهارات "ریچارد فالک" درباره تخریب منازل مسکونی فلسطینیان

"ریچارد فالک" گزارشگر ویژه سازمان ملل در مسائل حقوق بشر تخریب منازل مسکونی فلسطینیان توسط صهیونیستها را ناقض حقوق اساسی بشر و همچنین بندهای چهارمین کنوانسیون ژنو خواند.

ریچارد فالک تاکید کرد: این الگوی اخراج فلسطینیان، تخریب و توسعه شهرک ها و سلب مالکیت منازل فلسطینیان در بیت المقدس ناقض حقوق اساسی بشر و همچنین بندهای چهارمین کنوانسیون ژنو است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در مسائل حقوق بشر گفت: شش مارس (15 اسفند ماه) فرصت 10 روزه به خانواده های فلسطینی برای تخلیه منازل خود داده شد و مقامات اسرائیلی اغلب به دنبال توجیه تخریب منازل به این بهانه هستند که فلسطینیان جواز ساختمانها را ندارند.

آماده شدن پیش نویس طرح منطقه ممنوعه پروازی بر فراز لیبی در شورای امنیت

با بغرنج تر شدن وضعیت انسانی در لیبی، رسانه های غربی از آماده شدن پیش نویس طرح منطقه ممنوعه پروازی بر فراز این کشور در شورای امنیت از سوی انگلیس و فرانسه خبر می دهند.

پیش نویس طرح منطقه ممنوعه پروازی در لیبی برای جلوگیری از حمله جنگنده های رژیم قذافی به مردم این کشور آماده شده است. در همین حال نماینده لیبی در سازمان ملل متحد و معاون وی نیز از پیش نویس فرانسه و انگلیس حمایت کرده و از شورای امنیت خواسته اند تا با اعلام منطقه ممنوعه پروازی بر فراز لیبی از کشته شدن مردم این کشور جلوگیری کند.

نماینده فرانسه در شورای امنیت نیز 16 اسفند ماه اعلام کرد: رایزنیهای گسترده ای را با دیگر اعضای این شورا برای تصویب طرح منطقه ممنوعه پرواژی بر فراز لیبی آغاز کرده است.

تشکیل کمیته حقیقت یاب درباره جنایات قذافی

شورای دفاع از حقوق بشر سازمان ملل روز شنبه بیست و یکم اسفند ماه جسله ای را درباره نقض قوانین حقوق بشر توسط رژیم دیکتاتوری معمر قذافی تشکیل داد.

"سیهاساک فونکیتکیو" رئیس شورای دفاع از حقوق بشر سازمان ملل در سخنانی در ژنو گفت: کمیته حقیقت یاب درباره جنایات قذافی باید مجازات عاملان جنایات ضد بشری در لیبی را بررسی کند و نتایج این بررسی را در گزارشی به شورای حقوق بشر در ماه ژوئن ارائه دهد.

رهبر جدایی طلبان چچن در لیست خطرناک ترین تروریست های جهان قرار گرفت

شورای امنیت تصمیم گرفت تا نام "دوکو عمروف" رهبر جدایی طلبان چچن را در لیست خطرناک ترین تروریست های جهان در کنار رهبران القاعده قرار دهد.

این تصمیم درحالی گرفته می شود که دوکو عمروف مسئولیت حمله تروریستی به فرودگاه "دومودیه دووا" در 24 ژانویه را برعهده گرفته و درباره افزایش انفجارها در روسیه هشدار داده است.