لورکوزن در زمین ماینتس پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرلورکوزن یکشنبه شب در چارچوب هفته بیست و ششم رقابتهای بوندسلیگا با تک گل دقیقه 82 "رناتو آگوستو" در زمین ماینتس به برتری رسید.
اشتوتگارت در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با نتیجه 2 بر یک در زمین سنت پائولی پیروز شد. تیم میزبان ابتدا در دقیقه 19 توسط "فابیان بول" پیش افتاد اما در ادامه دوبار در دقایق 24 و 88 توسط "زدراوکو کوزمانوویچ" و "اسون شیپلاک" دروازهاش باز شد تا چهاردهمین شکست این فصل از رقابتهای بوندسلیگا را تجربه کند.
جدول رده بندی:
1- بروسیا دورتموند 61 امتیاز
2- بایرلورکوزن 52 امتیاز
3- هانوفر 47 امتیاز
4- بایرن مونیخ 45 امتیاز
5- ماینتس 42 امتیاز
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13- اشتوتگارت 28 امتیاز
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16- سنت پائولی 28 امتیاز
17 ولفسبورگ 26 امتیاز
18- مونشن گلادباخ 23 امتیاز
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