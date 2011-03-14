لورکوزن در زمین ماینتس پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرلورکوزن یکشنبه شب در چارچوب هفته بیست و ششم رقابت‌های بوندس‌لیگا با تک گل دقیقه 82 "رناتو آگوستو" در زمین ماینتس به برتری رسید.

اشتوتگارت در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با نتیجه 2 بر یک در زمین سنت پائولی پیروز شد. تیم میزبان ابتدا در دقیقه 19 توسط "فابیان بول" پیش افتاد اما در ادامه دوبار در دقایق 24 و 88 توسط "زدراوکو کوزمانوویچ" و "اسون شیپلاک" دروازه‌اش باز شد تا چهاردهمین شکست این فصل از رقابت‌های بوندس‌لیگا را تجربه کند.

جدول رده بندی:

1- بروسیا دورتموند 61 امتیاز

2- بایرلورکوزن 52 امتیاز

3- هانوفر 47 امتیاز

4- بایرن مونیخ 45 امتیاز

5- ماینتس 42 امتیاز

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13- اشتوتگارت 28 امتیاز

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16- سنت پائولی 28 امتیاز

17 ولفسبورگ 26 امتیاز

18- مونشن گلادباخ 23 امتیاز