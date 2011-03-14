  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۳ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۴۱

هفته بیست و ششم بوندس‌لیگا/

لورکوزن در زمین ماینتس پیروز شد

لورکوزن در زمین ماینتس پیروز شد

تیم فوتبال بایرلورکوزن با برتری مقابل ماینتس به 9 امتیازی صدرنشین جدول رده‌بندی رقابت‌های بوندس‌لیگا رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرلورکوزن یکشنبه شب در چارچوب هفته بیست و ششم رقابت‌های بوندس‌لیگا با تک گل دقیقه 82 "رناتو آگوستو" در زمین ماینتس به برتری رسید.

اشتوتگارت در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با نتیجه 2 بر یک در زمین سنت پائولی پیروز شد. تیم میزبان ابتدا در دقیقه 19 توسط "فابیان بول" پیش افتاد اما در ادامه دوبار در دقایق 24 و 88 توسط "زدراوکو کوزمانوویچ" و "اسون شیپلاک" دروازه‌اش باز شد تا چهاردهمین شکست این فصل از رقابت‌های بوندس‌لیگا را تجربه کند.

جدول رده بندی:
1- بروسیا دورتموند 61 امتیاز
2- بایرلورکوزن 52 امتیاز
3- هانوفر 47 امتیاز
4- بایرن مونیخ 45 امتیاز
5- ماینتس 42 امتیاز
---------------------------------------
13- اشتوتگارت 28 امتیاز
--------------------------------------
16- سنت پائولی 28 امتیاز
17 ولفسبورگ 26 امتیاز
18- مونشن گلادباخ 23 امتیاز

کد مطلب 1273804

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها