به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، محمدعلی گلشن صبح دوشنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی گفت:

استان ایلام آماده پذیرایی از مسافران نوروزی است.

وی تأکید کرد: دستگاه های اجرایی مرتبط با سفرهای نوروزی باید کلیه امکانات خود را جهت استقبال از مسافران نوروزی فراهم کنند.

وی در خصوص سفرهای نوروزی استان با توجه به برنامه های ارائه شده و هماهنگی های صورت گرفته، اعلام کرد: ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی در ایام نوروزی بصورت تمام وقت برای خدمت دهی بیشتر به مسافران فعالیت می کنند.

گلشن در خصوص اقامتگاه مسافرین گفت: در تمام نقاط استان مکانهای مناسب برای اقامت مسافرین در نظر گرفته شده است که دستگاه های مسئول نظارت کامل بر اماکن اقامتی اعمال می کنند.