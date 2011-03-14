فهرست 104 نفر برتر کنکور دستیاری منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با انتشار کارنامه آزمون دستیاری تخصصی پزشکی به همراه پاسخنامه داوطلبان در سایت مرکز سنجش، اسامی نفراتی که بالاترین رتبه ها را کسب کرده اند نیز منتشر شد.

کارنامه داوطلبان از روز یکشنبه 22 اسفند منتشر شده و داوطلبان تا ساعت 23 روز چهارشنبه 25 اسفند مهلت دارند نسبت به انتخاب رشته محل اقدام کنند.

کارنامه برای افرادی که از 600 حداقل نمره 150 را کسب کرده اند منتشر شده و افرادی که نمره پایین تر از 150 کسب کرده اند فقط می توانند نمره های خود را رویت کنند. داوطلبان آزمون دستیاری در دوره سی و هشتم می توانند 100 رشته محل را انتخاب کنند.

به گزارش مهر، سی و هشتیمن دوره آزمون دستیاری تخصصی پزشکی روز 28 بهمن ماه 89 همزمان در 18 شهر کشور با شرکت 15 هزار و 182 داوطلب برگزار شد.