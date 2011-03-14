فرهنگ خوداتکایی در صنایع دستی ایلام اشاعه یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام صبح دوشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: روز گذشته با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) مراسم افتتاحیه دو طرح و اختتامیه یک طرح در زمینه گلیم نقش برجسته با حضور مدیر کل امداد امام خمینی(ره) استان ایلام، بخشدار و شهردار چوار، جمعی از کارکنان شاخص کمیته امداد چوار برگزار شده است.



حمید بختیاری افزود: با توجه به ضرورت اقدامات موثر و سازنده در جهت کاهش میزان بیکاری، ایجاد اشتغال مولد و درآمدزا، فرصتهای شغلی، توسعه آموزش و ارتقا مهارت حرفه‌ های صنایع دستی مددجویان، این مهم انجام گرفت.



وی خاطرنشان کرد: 40 نفر از صنعتگران صنایع دستی پیش از این آموزش دیدند و با ساماندهی در این طرح مشغول به فعالیت هستند.



این مسئول در اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام در معرفی اهداف اجرای این طرحها گفت: ایجاد بسترهای مناسب برای حمایت و مساعدت دولت و توسعه تولید صنایع دستی خانگی برای مددجویان از جمله این اهداف است.



بختیاری تصریح کرد: از دیگر اهداف می‌توان به بررسی راهکارها و سیاست‌های تشویقی و حمایتی به منظور اعتلای جایگاه مددجویان و اشتغال آنان از طریق آموزش صنایع دستی و هنرهای سنتی اشاره کرد.



سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام ادامه داد: حفظ و احیای هنرهای سنتی از طریق آموزش و مهارت آموزی به مددجویان علاقمند در راستای اشاعه فرهنگ خود اتکایی در بین مددجویان کمیته امداد مورد توجه برای اجرای این طرح است.