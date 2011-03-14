ناپولی در زمین پارما پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناپولی یکشنبه شب در چارچوب هفته بیست و نهم رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا با نتیجه 3 بر یک در زمین پارما پیروز شد.

گل‌های ناپولی در این دیدار را مارک هامسیک (52)، ازکویل لاوتزی (56) و کریستین ماگیو (87) به ثمر رساندند و تک گل پارما در دقیقه 29 توسط رافائله پالادینو به ثمر رسید. پارما از دقیقه 59 با اخراج دانیله گالوپا، 10 نفره به کار خود ادامه می داد.

جدول رده بندی:

1- میلان 62 امتیاز

2- اینتر 57 امتیاز

3- ناپولی 56 امتیاز

4- اودینزه 53 امتیاز

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17- پارما 29 امتیاز

18- لچه 28 امتیاز

19- برشا 26 امتیاز

20- باری 17 امتیاز