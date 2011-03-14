ناپولی در زمین پارما پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناپولی یکشنبه شب در چارچوب هفته بیست و نهم رقابتهای فوتبال سری آ باشگاههای ایتالیا با نتیجه 3 بر یک در زمین پارما پیروز شد.
گلهای ناپولی در این دیدار را مارک هامسیک (52)، ازکویل لاوتزی (56) و کریستین ماگیو (87) به ثمر رساندند و تک گل پارما در دقیقه 29 توسط رافائله پالادینو به ثمر رسید. پارما از دقیقه 59 با اخراج دانیله گالوپا، 10 نفره به کار خود ادامه می داد.
جدول رده بندی:
1- میلان 62 امتیاز
2- اینتر 57 امتیاز
3- ناپولی 56 امتیاز
4- اودینزه 53 امتیاز
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17- پارما 29 امتیاز
18- لچه 28 امتیاز
19- برشا 26 امتیاز
20- باری 17 امتیاز
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